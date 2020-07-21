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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor

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Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor
Ekleyen:
, Editör
21 Tem 2020 08:29

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2014 yılında Red Bull'la yollarını pek de iyi şekilde ayırmadığını ve bundan ötürü pişmanlık duyduğunu belirtti.

Sebastian Vettel, kariyerinin ilk yıllarından itibaren Ferrari'de yarışmaya olan ilgisini hiç gizlemedi.

2014 yılında kötü bir sezon geçirmesinin ardından 2015 için Ferrari'ye imza atan Vettel'in bu hamlesi, dört dünya şampiyonluğu kazandığı Red Bull tarafından pek de hoş karşılanmadı.

İddiaya göre Vettel, Ferrari ile kontrat imzalarken kariyeri boyunca kendisine büyük destek veren Dietrich Mateschitz'i bilgilendirmemişti.

Vettel, 2020 sonunda koltuksuz kalacak ve her ne kadar son haftalarda Racing Point iddiaları hız kazanmış olsa da, Red Bull'a geri dönebileceği iddiaları var. Ancak Mateschitz'le olan ilişkisi, buna izin vermeyebilir.

Sky Almanya'ya konuşan Vettel, Red Bull'u bırakarak Ferrari'ye geçtiği için pişman olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ferrari'ye geçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü Ferrari, benim için her zaman bir rüya oldu. Michael Schumacher tarafından kullanılan kırmızı araca her zaman hayran kaldım. Bu, beni büyüledi. "

"Bu yüzden doğru sebeplerden ötürü kırmızı saçlı kadına hayran kaldım!"

"Beni biraz pişman eden şey, Red Bull'la olan ilişkimin sona erme şekli."

"En iyi şekilde bitiremedik, ki böyle şeyler sporda bazen olabiliyor. Ama sözleşmelerle olan şey -söylememe izin verilen veya verilmeyen şeyler- biraz tuhafı."

"Bu biraz rahatsız ediciydi. Geriye dönüp baktığımda pişmanlık duyduğumu söyleyebilirim. Birlikte harika zamanlar geçirdik. Birlikte çok şey başardık ve çok eğlendik. Bu yüzden işlerin bitme şekli konusunda içgüdülerimi daha çok dinlemeliydim."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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