Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı" Sonraki / Leclerc: "Imola'daki hatayı tekrarlamayacağıma eminim"
Formula 1 Haberler

Vettel, Red Bull'la görüştüğünü yalanladı

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Red Bull ile görüştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Vettel, Red Bull'la görüştüğünü yalanladı
Haberi dinle

Alman pilot, Red Bull sürücü akademisinde yetişen pilotlardan birisi ve kariyerinin en başarılı günlerini Avusturyalı üretici ile geçirdi.

Vettel şimdi Aston Martin için yarışıyor ve geleceğiyle ilgili spekülasyonlar var. Bunlar arasında Red Bull'a hatta AlphaTauri'ye geçebileceği bile yer alıyor.

Bu konu geçtiğimiz günlerde Alman pilota soruldu ve kendisinden, Red Bull ile görüşme halinde olup olmadığını açıklaması istendi.

Christian Horner'ın Red Bull'a gelmesi konusunda kendisiyle görüştüğü iddialarıyla ilgili Vettel, "Christian'la konuşmayalı epey zaman oldu. Yani bilemiyorum, bu haberler doğru değil."

"Geleceğimle ilgili neler olacağını zaman gösterecek. Şu anda sadece karşı karşıya olduğum zorluğa odaklandım. Bu zorlukları bir günde aşamayacağız, her şey bir ay içerisinde düzelmeyecek."

"Bu zorluğu aşmak için bir yol seçeceğiz ve bu önümüzdeki üç ila dört yılı belirleyecek. Bu yüzden buna odaklanıyorum."

"Şu anda takım büyüyor, burada gelecek için umut verici olan pek çok şey var."

"Fakat dediğim gibi her şeyi zaman gösterecek. Geleceğin ne kadar umut verici olduğu ve tüm bunların ne kadar yakın göründüğü konusunda bakacağım şeyler olacak."

"Şu anda bir pilot olarak yaşlı değilim, fiziksel olarak önümde yarış pilotu olarak geçirebileceğim yıllar var. Bu açıdan hiç sorunum yok."

"Fakat nihai amacım kazanmak, şu anda uzak olduğumuz podyumlar ve zaferler için savaşmak. Yine de şu anda bunun çok uzağındayız." dedi.

Vettel, son galibiyetini 2019 Singapur Grand Prix'sinde almıştı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar
Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"
Önceki haber

Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"
Sonraki haber

Leclerc: "Imola'daki hatayı tekrarlamayacağıma eminim"

Leclerc: "Imola'daki hatayı tekrarlamayacağıma eminim"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu Jerez
Moto3

Moto3 Arjantin 2. antrenman: Guevara lider, Deniz beşinci oldu

Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"
Formula 1

Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"

Perez, Miami etkinliğinde kaskını kaybetmiş
Formula 1

Perez, Miami etkinliğinde kaskını kaybetmiş

Son Haberler

Verstappen ve Norris, Pirelli lastiklerinin geliştirilebileceğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Verstappen ve Norris, Pirelli lastiklerinin geliştirilebileceğini düşünüyorlar

Hamilton: "Takımım hata yapmaz demiştim fakat hata yapmış olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Takımım hata yapmaz demiştim fakat hata yapmış olabiliriz"

Vettel: "F1, DRS'ye bağımlı olmamalı"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "F1, DRS'ye bağımlı olmamalı"

Alex Brundle: "Tsunoda, Red Bull'un inancını boşa çıkarmıyor"
Formula 1 Formula 1

Alex Brundle: "Tsunoda, Red Bull'un inancını boşa çıkarmıyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.