Vettel, Red Bull'la görüştüğünü yalanladı

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Alman pilot, Red Bull sürücü akademisinde yetişen pilotlardan birisi ve kariyerinin en başarılı günlerini Avusturyalı üretici ile geçirdi.

Vettel şimdi Aston Martin için yarışıyor ve geleceğiyle ilgili spekülasyonlar var. Bunlar arasında Red Bull'a hatta AlphaTauri'ye geçebileceği bile yer alıyor.

Bu konu geçtiğimiz günlerde Alman pilota soruldu ve kendisinden, Red Bull ile görüşme halinde olup olmadığını açıklaması istendi.

Christian Horner'ın Red Bull'a gelmesi konusunda kendisiyle görüştüğü iddialarıyla ilgili Vettel, "Christian'la konuşmayalı epey zaman oldu. Yani bilemiyorum, bu haberler doğru değil."

"Geleceğimle ilgili neler olacağını zaman gösterecek. Şu anda sadece karşı karşıya olduğum zorluğa odaklandım. Bu zorlukları bir günde aşamayacağız, her şey bir ay içerisinde düzelmeyecek."

"Bu zorluğu aşmak için bir yol seçeceğiz ve bu önümüzdeki üç ila dört yılı belirleyecek. Bu yüzden buna odaklanıyorum."

"Şu anda takım büyüyor, burada gelecek için umut verici olan pek çok şey var."

"Fakat dediğim gibi her şeyi zaman gösterecek. Geleceğin ne kadar umut verici olduğu ve tüm bunların ne kadar yakın göründüğü konusunda bakacağım şeyler olacak."

"Şu anda bir pilot olarak yaşlı değilim, fiziksel olarak önümde yarış pilotu olarak geçirebileceğim yıllar var. Bu açıdan hiç sorunum yok."

"Fakat nihai amacım kazanmak, şu anda uzak olduğumuz podyumlar ve zaferler için savaşmak. Yine de şu anda bunun çok uzağındayız." dedi.

Vettel, son galibiyetini 2019 Singapur Grand Prix'sinde almıştı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Erik Junius