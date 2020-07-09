Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!

4 kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'nin kendisi ile yollarını ayırma kararı almasının ardından 2021 için bir anlaşmaya sahip değil.

Büyük takımlardaki koltukların bir bir dolması, Vettel'in elindeki seçeneklerin çok kısıtlı olmasına, doğal olarak F1 geleceğinin sıkıntıya düşmesine neden oldu.

Vettel, "Evet, Renault ile görüştük ancak somut bir seviyeye ya da gerçek konuşmaya dönmedi."

"Gördüğünüz üzere onlar farklı yönde ilerlediler. Benim için değişen pek bir şey yok. Gerçekten benim kararıma bağlı. Bu kararı önümüzdeki birkaç gün alma konusunda baskı yok. Karar vermeden önce zamanımı kullanmak istiyorum." dedi.

Motorsport.com'un gelecek sene için koltuk bulamaması halinde bir sene ara vermemi yoksa emeklilik mi olacağını sorması üzerine Vettel, "Şu anda devam etme, ara verme ya da emekli olma yani her şey mümkün."

"Çok rekabetçi bir kişi olduğum sır değil. Bu sporda çok şey başardım ve sadece yer almak değil, daha fazlasını başarmak istiyorum."

"Neler olacağını göreceğiz ve oradan yolumuza bakacağız." dedi.

Vettel'in adı son olarak 4 şampiyonluğunu kazandığı Red Bull ile anılıyor. Vettel'in Avusturya GP sonrasında Red Bull'un televizyonu Servus TV'ye çıkması bu iddiaları alevlendirdi.

Vettel, o programa çıkmasının hiçbir anlama gelmediğini ancak teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini söyledi.

Vettel, "Onlar çok güçlü takımlar ve onların ne kadar güçlü olabileceklerini geçmişten biliyorum."

"O dönemde neden güçlü olduklarını biliyorum ve onlar hâlâ mücadeleye dahil bir ekip. Onlar yarış kazanabileceğiniz bir araca sahipler, bu yüzden tabii ki ilginç olabilir."

"Söylediğim gibi, yarış kazanabilecek bir araca sahipler ve ben de burada mücadele etmek, kazanmak için varım. Bu yüzden cevabım muhtemelen evet." diyerek teklifi kabul edebileceğini söyledi.