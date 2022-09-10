Vettel: "Red Bull'a dönüş asla yakın ihtimal değildi"

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2015'te Ferrari'ye geçiş yapan Vettel, Covid-19'un vurduğu 2020 sezonunda henüz daha bir yarış dahi gerçekleştirilmeden Ferrari'nin kendisiyle anlaşma yenilemeyeceğini öğrenmek durumunda kalmıştı.

O gelişmenin ardından Vettel, eski takımı Red Bull dahil olmak üzere önündeki fırsatları değerlendirmeye başladı ancak o dönemde Max Verstappen'in yanında yarışması için Alex Albon bulunuyordu ve Red Bull'da boşluk yoktu. Bunun üzerine Vettel, Aston Martin ile anlaştı.

Horner, geçen ay yaptığı açıklamada "Birkaç keşif görüşmesi yaptık. Ama bu biraz eski bir kız arkadaşa geri dönmek gibi olacaktı, muhtemelen ikinci seferde asla aynı olmayacaktı." demişti.

Bu sözler bu hafta sonu Vettel'e de soruldu. Sorunun üzerine Vettel, "Sanırım 2020'ydi. Ancak açıkçası Alex'in takımdan ayrılacağı belli olmadan önce Aston Martin'e geçme yönünde karar vermiştim. Bu açıdan bu ihtimal hiç yakın değildi."

"Ancak tabii ki Christian'ı ve Helmut'u tanıyorum. Onlarla kısa bir görüşmemiz oldu ancak aslında bu görüşmeler hiç ciddi değildi."

"Bir seçenek ya da ciddi bir ihtimal olsaydı, en azından bu konuyu konuşacağımızı biliyordum. Ancak o noktaya hiç gelmedik."

"Bu yüzden açıkçası, ancak birkaç ay sonra bir şeyler olur mu diye bakacaktık. Ancak vermiş olduğum karardan mutluyum." dedi.

Aston Martin'e geçiş yapan Vettel, takımın performans konusunda bir türlü istediği seviyeye gelmemesinin ardından 2022 sonunda emekli olma kararı aldı. Vettel'in babası, Avusturya'daki kötü yarışın bu kararı hızlandırdığını söyledi.

Her şeye rağmen Vettel, verdiği kararlar konusunda bir pişmanlığının olmadığını söylüyor.

Vettel, "Açıkçası geçen sene ve bu sene daha rekabetçi olmayı bekliyorduk ancak olamadık. Ancak takımın gelişme ve birlikte çalışma şeklinden çok mutluyum."

"Açıkçası mücadele ettiğimiz pozisyonlar açısından hayalimiz gerçek olmadı ancak bu bir mücadeleydi, bunu kabul ettik ve maksimumu almaya çalıştık." dedi.

Emekli olmasına artık 7 yarış kalan Vettel, henüz gelecek sene için planlarını netleştirmiş değil. Vettel, dört şampiyonluğunu kazandığı Red Bull'da bir görev alma ihtimalini de henüz düşünmüyor.

Vettel, "Şu an için bilmiyorum, şu anda bir şey değerlendirmiyorum çünkü buradan uzaklaşıyorum."

"Neyin mümkün olacağını zaman gösterecek. Bir teklif gelirse, o zaman nasıl hissettiğime bakacağım."

"Farklı şeylerde zaman geçirirken oldukça mutlu oluyorum ve çocuklarımı daha fazla görme gibi şeyler için sabırsızlanıyorum. 3 ay ya da 3 yıl sonra sıkılıp sıkılmadığımı zaman gösterecek. Bilmiyorum. Göreceğiz." dedi.