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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Vettel, Red Bull Ring'de bir karavanda kalacak

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Vettel, Red Bull Ring'de bir karavanda kalacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Tem 2020 15:25

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, otelde kalma teklifini reddetti ve bunun yerine kiraladığı bir karavanda uyuyacak.

Formula 1 bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP ile tekrar başlayacak ve takımlar Red Bull Ring pistine geldiler.

Personelin çoğu hava yoluyla Graz Havalimanı'na geliyor. Ancak Spielberg'e doğrudan araçla gelenler de var.

Bugün padok kurulumunu yapan teknik personel, Avusturya padokundaydı ve misafirhanelerin yerini alan çadır ile tenteleri kurdular.

Takımlar birbirlerinden tamamen ayrılmış durumda ve yemekleri de tamamen ayrı yiyecekler.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, hafta sonu otelde kalmak yerine bir karavan kiralamayı tercih etti. Böylelikle gece otele dönmek yerine bu karavanda uyuyacak. Alman pilot bu sayede daha uzun süre dinlenebilecek, trafik sorunuyla karşılaşmamayacak ve ayrıca daha fazla güvenliğe sahip olacak. Ek olarak Ferrari, bu hafta sonu için özel maskeler de hazırladı.

Şimdilik Vettel dışında hangi pilotların karavanda kalacağı bilinmiyor.

Padokta yer alan herkes koronavirüs testine tabi tutuldu ve hepsinin yüzünde maske vardı.

Öte yandan hava tahminleri perşembe ve cuma günleri yağmur yağacağını işaret ediyor. Özellikle cuma günü hava sıcaklığı 20 dereceye kadar inecek.

Cumartesi ve pazar günü yağmur ihtimali neredeyse hiç bulunmazken, pazar günü hava 28 dereceye kadar çıkacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

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