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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Red Bull pilotlarıyla birlikte kayak yaptı

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Vettel, Red Bull pilotlarıyla birlikte kayak yaptı
Ekleyen:
, Editör
26 Oca 2020 06:52

Sebastian Vettel, geçtiğimiz günlerde Red Bull pilotlarıyla birlikte Kitzbühel'de kayak yaptı.

Red Bull sürücüleri Max Verstappen, Alex Albon ile Alpha Tauri adına yarışan Pierre Gasly ile Daniil Kvyat, Alpler Kayak Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Kitzbühel'de (Avusturya Alpleri'nde) toplandılar.

Ayrıca bu isimlere ek olarak MotoGP Red Bull KTM fabrika takımı adına mücadele eden Pol Espargaro da etkinliği takip etti.

Bu isimler, kış tatilinin bitmesine az bir süre kala hem eğlendiler hem de hazırlık yaptılar.

Daniil Kvyat'ın Alpha Tauri haline gelen Toro Rosso'nun yeni adını taşıyan bir şapka takması gözlerden kaçmadı.

Max Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon, Daniil Kvyat

Max Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon, Daniil Kvyat

Bunun üzerine yeni aracın bu renklerde görünebileceği söylentileri de çıktı.

İlginç şekilde Red Bull pilotlarına ek olarak ünlü bir isim de oradaydı; dört kez F1 dünya şampyionu Sebastian Vettel.

Eski Red Bull pilotunun kayak yapmayı sevdiği biliniyor ve bu heyecanlı mücadeleyi takip etmek için oraya gittiği tahmin ediliyor.

Vettel daha önce yine aynı yerde Toto Wolff, Niki Lauda ve Bodo Uebber gibi isimlerle bu turnuvayı takip etmişti.

Pierre Gasly, Alex Albon, Sebastian Vettel

Pierre Gasly, Alex Albon, Sebastian Vettel

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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