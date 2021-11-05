Vettel: "Red Bull, Perez'e 'kötü' takım emirleri vermemeli"

Red Bull bu hafta sonu Mexico City'de ana rakibi Mercedes'e karşı favori durumdayken, Perez de kendi evinde yarış kazanmak için kariyerinin en iyi fırsatına sahip.

Ancak takım arkadaşı Max Verstappen, Lewis Hamilton ile sıkı bir şampiyonluk mücadelesi içinde ve Red Bull'un da şampiyonluk umutlarının tehlikeye atılmaması için elinden geleni yapacağı ortada.

Bu, Perez'in yarışın son turlarında Verstappen'den önde olması durumunda, zaferi feda etmesi için takımdan emir verileceği bir senaryo oluşturabilir.

Vettel, böyle bir takım emrinin Red Bull için mantıklı olacağını anlasa da, bir bütün olarak bakıldığında pit duvarından bu tür bir müdahalenin, F1'de hoş karşılanmayacağını düşünüyor.

Aston Martin sürücüsü, "Takım emirlerinin hayranı değilim."

"İki farklı takım emri var: yol verdiğiniz ve farklı stratejilerdeyseniz aynı yarışta yerinizi geri aldığınız takım emri var. Sonrasında da, açıkça birinin, diğerinin daha fazla puan almasını sağlamak için bir şekilde yoldan çekilmesi gereken takım emri var."

"Durumu açıklamak mantıken çok kolay olsa bile kötü olduğunu düşünüyorum ve hiç takım emri olmamasından yanayım. Sanırım hiç kimse bundan hoşlanmıyor.”

"Eğer Checo önde olursa, önde kalmalı. Eğer önde değilse de, Mercedes ya da Red Bull tarafından geçilmiş olması gerekir."

"Fakat bunun olmayacağını görebiliyorum ve Max'in geçmesine izin vermesi gerekecek. Valtteri [Bottas] de bu pozisyondaydı ve bu hiç hoş değil." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Perez olası bir Red Bull takım emrinin, baş ağrısına neden olacak sonuçlarının farkında. Ancak takımın performansı daha net bir şekilde görülmeden, konuyu düşünmekle zaman kaybetmenin bir anlamı olmadığını düşünüyor.

Perez, "Bunu şimdi tartışmanın pek de bir anlamı yok."

"Sanırım Cumartesi günü nerede olduğumuzu ve bu konuşmayı yapmaya değip değmeyeceğini göreceğiz."

"Şu anda, o pozisyonda olacağımızın garantisi yok. Bence takım olarak harika bir problem olacak. Ancak şimdi, bunun üzerine hiç konuşmadık." dedi.