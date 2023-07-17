Vettel: "RB19 mükemmel fakat Verstappen'in hakkını vermek gerekiyor"

Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk aldı ve adını tarih sayfalarına yazdırdı.

Şimdi benzer bir başarıyı Verstappen yakalamak üzere. Hollandalı pilot, geçen yıl bir sezonda en çok yarış kazanan pilot oldu ve bu yıl da şimdiye kadarki 10 yarışın 8'ini kazandı.

Arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna giden Verstappen, bu yolda neredeyse hiç hata yapmıyor ve fırsatlarını çok iyi kullanıyor.

Kendi dönemiyle Verstappen'in dönemini kıyaslaması istenen Vettel, "Her yıl farklı ve birinin baskın olduğu ya da çok kazandığı her dönem kendi içinde farklıdır."

"Bu yüzden karşılaştırma yapmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum çünkü benim yarıştığım dönemle şimdi arasında büyük farklar var."

"Bence öğrenmeniz gereken şey keyif almak. Bence bu sadece mükemmellikle ilgili. Tutarlılıkla ve her hafta sonu takımın tümüyle doğru iş çıkarabilme becerisiyle alakalı."

"Red Bull şu ana kadar her yarışı kazandı, ki benim dominasyonumda bunu kesinlikle başaramamıştık. Onlara şapka çıkarıyorum, bu takdire şayan bir başarı."

Sebastian Vettel Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

"Aracı mühendislik anlamında böyle güçlü bir seviyeye getirmek ve herkesi neredeyse her pistte yenmek müthiş bir başarı. Fakat aynı zamanda sürücü açısından da durum öyle."

"Max'in hakkını vermek lazım. İnanılmaz bir iş çıkarıyor. İnanılmaz yetenekli ve hiç hata yapmıyor. Sergio [Perez] kötü bir sürücü değil ama işlerin ne kadar çabuk ters gidebileceğini görüyorsunuz. Bazı pazarları geride bırakmak kolay olabiliyor, bazı pazarları ise daha zor..."

"Yine de çok iyi bir iş çıkararak sürekli önde olmayı başarıyorsanız, o zaman insanlar dönüp bunun sıkıcı ve kolay olduğunu söyleyebiliyorlar. Fakat aslında bunun arkasında tur zamanından daha fazlası oluyor."

"Eminim Lewis de kazandığı tüm bu yıllarda bunun çocuk oyuncağı olmadığını kabul edecektir ve bana, Michael'a [Schumacher], Mika'ya [Hakkinen], belki de kendi dönemlerini yaşayan tüm insanlara bakarsanız, bu çocuk oyuncağı değildi."

"Muhtemelen en iyi olduğumuz ve takımla çalışmaktan keyif aldığımız zamanlardı."

Vettel, Red Bull'un bu yıl tüm yarışları kazanabileceği görüşünde.

"Hiçbir şey imkansız değildir ve sahip oldukları araçla böyle bir şansları var. Fakat arka planda -hızdan- daha fazlası var."

"Dayanıklılık sorunları, ilk turda yaşanabilecekler, bir yarışta olabilecek garip şeyler... Eğer performansınızın zirvesindeyseniz, bunları giderek daha fazla kontrol etmeyi öğreniyorsunuz."

"Bir yarışta neler olup bittiğini 360 derece görebiliyorsunuz. Yani bence mümkün."

"Geçen sene de mümkündü, bu sene de mümkün. Mercedes için de birkaç yıl boyunca mümkündü."

"Şimdiye kadar takımlardan birinin tüm yarışları kazandığını hatırlamıyorum. McLaren, 1988'de yakındı. Bakalım."