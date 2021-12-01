Vettel: "Raikkonen'le tartışıyorsanız, sorun sizdedir"

Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen, 2015-18 yıllarında Ferrari'de takım arkadaşı oldular. İkili, gridin en iyi anlaşan isimlerinden birisiydi.

Raikkonen aslında, kariyeri boyunca yarıştığı tüm takım arkadaşlarıyla anlaştı ve pek çok kişi onun yarışlara olan yaklaşımını "eşsiz" olarak yorumladı.

Fin pilot, çoğu sürücünün aksine takım içerisinde siyasi şeyler yapmaktan hoşlanmıyordu ve bu da kendisiyle yarışan takım arkadaşlarının hoşlandığı bir şeydi.

Aynı zamanda Raikkonen, soğuk görünüşü ve çok az konuşması nedeniyle de "Buz Adam" lakabını alırken, bu durum 42 yaşına gelmesine rağmen hiç değişmedi.

Fin pilot sezon sonunda emekli olacak ve eski takım arkadaşı Vettel, 2007 dünya şampiyonundan övgüyle bahsetti.

GPFans'e konuşan Vettel şöyle dedi: "Kimi özlenecek mi? Kesinlikle öyle."

"Bence o gerçekten özel bir karakter ve onun takım arkadaşı olarak geçirdiğim dönemden büyük keyif aldım. Fakat onu, bunun öncesinden tanıyordum."

"Küçük bir çocuk olarak Formula 1'e girdiğimde, beni oldukça hoş karşıladığı ilk günden bugüne kadar tanıştığım ve davranış anlamında değişmeyen az sayıdaki sürücüden birisi."

"O noktada, en popüler Formula 1 pilotuydu, ya da en azından onlardan birisiydi."

"Ona karşı büyük saygı duyuyorum. Kimi ile tartışabileceğinizi ya da sorun yaşayabileceğini düşünmüyorum. Eğer tartışıyorsanız, sorun onda değil, sizdedir."

“O harika bir insan ve temas içerisinde kalacağımıza eminim, bu yüzden ona en iyisini diliyorum. Onun sessizliğini özleyeceğim!"

"Fakat zaman akıyor ve er ya da geç herkes için emekli olma zamanı gelecek."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images