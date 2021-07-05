Vettel: "Raikkonen'le son turdaki olay bir yanlış anlaşılmaydı"

Alman pilot, sıralama turlarının ikinci bölümünde Fernando Alonso'yu engellediği için üç sıra grid cezası almış ve pazar günkü yarışa 11. sıradan başlamıştı

Vettel, yarışa ilk turda giren güvenlik aracının ardından sekizinci sıradaydı ve öndekilerin pit yapmasıyla beraber dördüncü sıraya kadar çıktı. Ancak pit stoplardan sonra 18. sıraya geriledi ve çift pit stop stratejisiyle beraber puan mücadelesinin tamamen dışında kaldı.

Son pit stopun ardından 14. sırada yer alan Vettel, son bölümde 11. sıra için çekişen George Russell ve Kimi Raikkonen'i yakaladı.

Fakat Vettel ve Raikkonen, beşinci virajdan çıkarken yan yana geldiler ve son turda temas yaşadılar. Temasın ardından iki sürücünün de yarışı bitmiş oldu.

Hakemler, Raikkonen'in Vettel'e yaptığı hamlenin kazaya neden olduğunu ve bu yüzden Fin pilota 20 saniye zaman ceza verileceğini duyurdu. Ancak dört kez dünya şampiyonu Vettel, olayın üzerinde durmaya gerek olmadığını belirtti.

Vettel, "Bence bu bir bir yanlış anlaşılma olabilir. Bilmiyorum, hem iç tarafta hem de önde olduğumu düşündüm."

"Dördüncü virajdan iyi çıktım ve beşinci virajda sağa doğru giderken Kimi'nin önündeydim. Sonra aniden bir darbe hissettim. Kimi'nin bilerek yaptığını düşünmüyorum."

“Buna bir göz atmam gerekiyor. Kimi ile konuşmam lazım ama sanırım bir yanlış anlaşılmaydı." dedi.

Sonrasında yarışı hakkında konuşan Vettel, Yuki Tsunoda'nın arkasındaki "trende" sıkışıp kaldığını dile getirdi ve ekledi: "Doğruyu söylemek gerekirse evet, trafikte sıkışıp kaldım ve bu harika değildi. Sonrasında orta lastiklerle belli bir noktada oldukça hızlıydım."

“O kadar da kötü görünmüyordu ve aracın içinde iyi hissettim. Denge iyiydi fakat sanırım puan için savaşacak hızımız yoktu.”

"Puan alamamış olmamız üzücü ama Silverstone'da daha iyi için çalışmaya devam edeceğiz."

Olay Raikkonen'e sorulduğunda Fin pilot, hem yarışını özetledi hem de olayı anlattı.

"Araç bugün oldukça iyi hissettirdik fakat maalesef yavaştık. Ön grubu yakaladık fakat harika bir son olmadı. Günün sonunda bizim için hiçbir şeyi değiştirmedi. Zaten puan barajının dışındaydık.

“Olayı görmem lazım. Sol arka tarafta temas olduğu için spin attı ve pist dışına çıktı. Buna bir bakmam lazım."