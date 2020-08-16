"Vettel, Racing Point'ten 15 milyon dolar alacak"

Formula 1'de yaklaşık 1-2 aydır Sebastian Vettel'in gelecek yıl Aston Martin/Racing Point takımı için yarışacağına dair ciddi söylentiler var.

Hem Vettel hem de Racing Point, şimdiye kadar hiçbir şeyi doğrulamadılar ancak Alman pilot geleceğiyle ilgili kararı verdiğini söylemişti.

Buna karşılık Sergio Perez de Barcelona'da yaptığı açıklamada koltuğunu kaybetmekten korkmadığını ve söylentilerin er ya da geç biteceğini söylüyordu.

Meksikalı sürücünün bu açıklamasının ardından Vettel'in Lance Stroll'ün yerini alabileceği yönünde iddialar ortaya atılmaya başladı.

Ancak La Gazzetta dello Sport, pazar günkü haberinde Vettel'in Ağustos sonunda Racing Point'le resmi sözleşmeyi imzalayacağını yazdı.

Tarafların Spa'daki Belçika GP'de resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Haberde Vettel'in Racing Point'ten yıllık 15 milyon dolar alacağına da yer verildi.

Vettel şu anda 40 milyon dolara yakın para kazanıyor.