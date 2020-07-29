Bu hafta, Sebastian Vettel'in geleceği için belirleyici olabilir.

Auto Bild, dünkü haberinde Alman pilotun, Racing Point'ten resmi olarak sözleşme teklifi aldığını ve 31 Temmuz'a kadar yanıt vermesi gerektiğini öğrenmişti.

Çünkü bu tarih, Sergio Perez'in sözleşmesindeki fesih maddesinin kullanılabilmesi için son tarih olacak. Auto Bild'in son haberine göre Vettel-Racing Point anlaşmasında sadece Vettel'in imzası eksik.

Alman internet sitesine göre Racing Point acele etse de, Vettel acele etmiyor. Çünkü Racing Point, bunu yaparak Perezin sözleşmesini fesh ederken yaşayacağı sorunları en aza indirmeyi planlıyor.

Ancak Vettel, Racing Point'le anlaşmak için acele etmiyor ve kararını vermek için 31 Temmuz'a kadar bekleyecek.

Çünkü Vettel, 2020'de Racing Point'in iyi bir performans sergilediğini bilmesine rağmen RP20'nin yasallığıyla ilgili tartışmaları yakından takip ediyor.

Eğer FIA, Racing Point'e karşı protesto uygulayan Renault lehine karar verirse, o zaman Racing Point'in gelişimi olumsuz etkilenebilir.

Protestonun sonucunun cuma günkü ilk antrenman seansından önce açıklanması bekleniyor. O zaman Vettel, Aston Martin'le ilgili daha net bir görüşe sahip olacak.