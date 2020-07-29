Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

paylaşım
yorumlar
Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 15:05

Auto Bild'e göre Sebastian Vettel'in sözleşmesi hazır ve kararını vermek için 31 Temmuz'daki son tarihi bekliyor.

Bu hafta, Sebastian Vettel'in geleceği için belirleyici olabilir.

Auto Bild, dünkü haberinde Alman pilotun, Racing Point'ten resmi olarak sözleşme teklifi aldığını ve 31 Temmuz'a kadar yanıt vermesi gerektiğini öğrenmişti.

Çünkü bu tarih, Sergio Perez'in sözleşmesindeki fesih maddesinin kullanılabilmesi için son tarih olacak. Auto Bild'in son haberine göre Vettel-Racing Point anlaşmasında sadece Vettel'in imzası eksik.

Alman internet sitesine göre Racing Point acele etse de, Vettel acele etmiyor. Çünkü Racing Point, bunu yaparak Perezin sözleşmesini fesh ederken yaşayacağı sorunları en aza indirmeyi planlıyor.

Ancak Vettel, Racing Point'le anlaşmak için acele etmiyor ve kararını vermek için 31 Temmuz'a kadar bekleyecek.

Çünkü Vettel, 2020'de Racing Point'in iyi bir performans sergilediğini bilmesine rağmen RP20'nin yasallığıyla ilgili tartışmaları yakından takip ediyor.

Eğer FIA, Racing Point'e karşı protesto uygulayan Renault lehine karar verirse, o zaman Racing Point'in gelişimi olumsuz etkilenebilir.

Protestonun sonucunun cuma günkü ilk antrenman seansından önce açıklanması bekleniyor. O zaman Vettel, Aston Martin'le ilgili daha net bir görüşe sahip olacak.

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Önceki haber

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar Bugün

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
28dk

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

Key: "McLaren, Silverstone'da yeni güncellemelere sahip olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Key: "McLaren, Silverstone'da yeni güncellemelere sahip olacak"

Racing Point, 31 Temmuz'a kadar Vettel'den yanıt bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 31 Temmuz'a kadar Vettel'den yanıt bekliyor

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Son Haberler

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
F1 Formula 1 / Son dakika
28dk

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

2
Formula 1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

28dk
3
Formula 1

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

4
Formula 1

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

2s
5
Formula 1

Ferrari, 2022 F1 sezonundan önce zafer beklemiyor!

Son Videolar

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Son Haberler

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
F1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
F1

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
F1

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!
F1

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!

Key: "McLaren, Silverstone'da yeni güncellemelere sahip olacak"
F1

Key: "McLaren, Silverstone'da yeni güncellemelere sahip olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.