Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Sebastian Vettel'in Formula 1'de devam etmesi için sadece iki gerçekçi seçeneği kaldığına inanılıyor.

Bunlardan ilki Red Bull, ikincisi ise Racing Point. Fakat her iki takım da mevcut pilotlarıyla devam etmeye daha yakın görünüyor.

Dünkü basın toplantısında Racing Point seçeneğini dikkate alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Vettel, şöyle dedi: "Sanırım geçen hafta sonu olduğu gibi yeni bir haberim yok, ne olacağını henüz bilmiyorum."

"Bu yarışlar şimdi benim için son derece önemli. Önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde neler olduğunu ve hangi fırsatların mümkün olduğunu göreceğiz."

"Ama bundan bağımsız olarak, sanırım Racing Point çok güçlü bir izlenim bıraktı ve bu yıl için kesinlikle iyi bir yerde olduklarını düşünüyorum."

"Takımın bir kısmını biliyorum, takımın bazı üyelerini geçmişimden, yani uzun bir süredir oldukça iyi tanıyorum. Bu yıl yıl savaşmak ve gelişmek için iyi bir araçları var."

Ayrıca Vettel, "Dediğim gibi, henüz bir karar vermedim. Fernando'nun dönüşünün üzerimde yarattığı herhangi bir baskı yok. Geriye dönüyor olması Formula 1 için iyi bir şey. Neler yapabileceğini göreceğiz." dedi.

Ferrari'nin kendisine olan tutumundaki değişiklikler hakkında da konuşan Vettel, "Takımı ve benimle çalışan çocukları çok iyi tanıyorum. Beni desteklediklerini ve sonuna kadar destekleyeceklerini hissediyorum. Birlikte harika yıllar geçirdik, elbette zor zamanlar da oldu. Kolay olmayacak ve bu sezon için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Kendi açımdan, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bence takım da aynı şekilde davranacak." dedi.

Vettel'e son olarak takımın neden bu yıl geriye gittiği soruldu ve Alman pilot, "Geri adım atma niyetimiz olmadığı herkes için açık bir şey. Aracı geliştirdik, ancak son yarışta her şey ters gitti. Genel olarak bu araç geçen yıldan daha iyi. Diğer pistlerde nasıl olacağını ve bu hafta sonu Spielberg'de nasıl bir performans göstereceğini göreceğiz. Bu durumda gerçekçi kalmalıyız. Görünüşe göre takımların geri kalanı bizden daha büyük adımlar adım attı. Onları yakalamaya çalışmalıyız." dedi.