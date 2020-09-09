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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Racing Point için hiç aday olmamış!

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Vettel, Racing Point için hiç aday olmamış!
Ekleyen:
, редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Auto Motor und Sport ile yaptığı son röportajda Sebastian Vettel'in kendileri için hiçbir zaman bir aday olmadığını belirtti.,

Temmuz ayından bu yana Sebastian Vettel'in Racing Point'e geçeceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Şimdiye kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak çeşitli kaynaklara göre Sergio Perez'in sözleşmesinde bir erken fesih maddesi vardı ve bunun süresi 31 Temmuz'da  doldu.

Başlangıçta resmi açıklamanın Silverstone'da geleceği söyleniyordu ve daha sonra Belçika GP'de Vettel'in Racing Point'e geleceğinin açıklanacağı iddia edildi. Ama şimdiye kadar hiçbir resmi adım atılmadı.

Diğer tarafta Perez, her seferinde takımda kalacağından emin olduğunu söyleyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

Sergio Perez, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari runs

Sebastian Vettel, Ferrari runs

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport.com İtalya, Vettel'in en azından birkaç hafta daha nihai kararını vermeyeceğini ve önce Lewis Hamilton'ın kararını bekleyeceğini öğrenmişti.

Şimdi ise Auto Motor und Sport'a konuşan Racing Point patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in Racing Point için hiçbir zaman bir aday olmadığını belirtti.

Otmar Szafnauer, Michael Schmidt tarafından gerçekleştirilen röportajda kendisine sorulan "Sürücülerinizi ne zaman onaylayacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bunu iki yıl önce yaptık ve doğrulayacak başka bir şeyimiz yok." yanıtını verdi.

Sonrasında Sebastian Vettel seçeneğinin ortadan kalkıp kalmadığı soruldu ve Szafnauer, "Asla orada değildi ki." açıklamasını yaparak, Vettel'in takım için bir seçenek olmadığını işaret etti. 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Иван Матушкин

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