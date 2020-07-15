Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Sebastian Vettel ve Aston Martin arasındaki görüşmelere dair ilk iddialar geçen hafta ortaya çıktı. Ancak son günlerde bunun sadece bir söylenti olmadığı ve anlaşmanın gerçekleşmeye yakın olduğu ifade edildi.

Dün Motorsport.com, Vettel'in Aston Martin'den 2021 için teklif aldığını öğrenmişti.

Motorsport.com İtalya'dan Roberto Chinchero'nun haberine göre Vettel ve Racing Point arasındaki anlaşmanın büyük olasılık önümüzdeki günlerde imzalanacağını ve Silverstone hafta sonunda da resmi olarak duyurulacağını öğrendi.

Anlaşma 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak.

Vettel ve Racing Point arasındaki ilk temaslar Haziran ayının ilk günlerine dayanıyor ve görüşmeler geçen hafta sonuna kadar devam etti.

Sergio Perez, resmi olarak Racing Point'le çok yıllık bir sözleşmeye sahipti ve bu anlaşma geçen yılın 30 Ağustos tarihinde imzalanmıştı. Ancak bu süreçte bir şeyler değişmiş gibi görünüyor.

Takım giderek Mercedes'le olan birlikteliğini arttırdı.

Vettel-Racing Point kombinasyonu, geçen yıl hayal gibi görünse de artık pek çok şey değişti. Takımın rekabet seviyesi arttı ve geçen yılki Mercedes W10'a oldukça benzeyen RP20 sayesinde Racing Point, gridin en üst sıraları için mücadele eder hale geldi.

Vettel aynı zamanda Racing Point ile yapacağı bu sözleşme sayesinde kendisini pist üstünde tutmakla kalmayacak, Mercedes'le olan bağını da kuvvetlendirecek.

Hamilton'ın yeni sözleşmesinin süresi oldukça ilginç olacak. Çünkü Hamilton, sadece 2021 için sözleşme imzalarsa, gelecek yılın sonunda emekli olabileceği hakkında ipuçları vermiş olacak.

Bu durumda Vettel'in Aston Martin'deki varlığı önemli olacak çünkü Mercedes, Aston Martin'de Hamilton'ın emekli olması seçmesi halinde Vettel'le bir B planına sahip olacak.

Perez'in seçenekleri Alfa Romeo ve Haas

Bu hamleyle birlikte Sergio Perez, yedi yıllık maceranın ardından Silverstone merkezli ekibe veda edecek. Meksikalı sürücü için piyasada çok fazla seçenek kalmadı. Şu anda gridde sadece Haas ve Alfa Romeo'da boş koltuklar var.

Perez'in Formula 1 dışındaki alternatiflerine de bakabileceği düşünülüyor ancak şu anda F1'deki mevcut seçeneklerine bakıyor.