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Formula 1 / Son dakika

"Vettel-Racing Point anlaşması Belçika'da açıklanmayacak"

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"Vettel-Racing Point anlaşması Belçika'da açıklanmayacak"
Ekleyen:
, Editör

RTL'nin haberine göre bu hafta sonu Sebastian Vettel'in geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacak.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan haberlerde, bu hafta sonu yapılacak Belçika GP öncesinde Racing Point-Sebastian Vettel anlaşmasının açıklanacağı iddia ediliyordu.

Alman pilotun yeni sezonda Sergio Perez'in yerini alacağı konuşuluyor. Ancak şimdiye kadar taraflardan hiçbir doğrulama gelmedi. Buna karşılık bazı görüşmeler olduğu biliniyor.

Son çıkan haberlerde Vettel'in Racing Point'ten yıllık 15 milyon dolar alacağı ve bu anlaşmanın Belçika GP'de açıklanacağı iddia edilmişti.

Bu iddia doğrudan İtalyan basını tarafından ortaya atılmıştı.

Ancak RTL, bunun gerçeği yansıtmadığını ve bu hafta herhangi bir açıklama olmayacağını iddia etti.

RTL muhabiri Felix Görner, söylentilerin doğru olmadığını ve Spa'da herhangi bir sözleşme imzalanmayacağını ve herhangi bir açıklama da olmayacağını belirtti.

Bu, Vettel taraftarlarının bir süre daha beklemek zorunda olduğu anlamına geliyor.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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