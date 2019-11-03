Vettel, Q3'teki ilk turunda muhafazakar davrandığı için pişman

Ferrari pilotu, Q3'teki ilk denemelerinin ardından Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın sadece 0.012 saniye gerisinde yer alıyordu ancak son turunda daha iyi bir derece yapacağından emindi çünkü son sektörde vakit kaybettiğini ve daha iyisini yapabileceğini düşünüyordu.

Ancak Vettel'in derecesini geliştirme umudu, pistin şartlarının kötüye gitmesinin ardından suya düştü ve hem kendisi hem de Bottas derecesini geliştiremedi.

Vettel özellikle ilk denemesinde muhafazakar davranmasının ardından bu kadar küçük bir farkı kabul etmenin zor olduğunu söyledi.

"Bu iyi bir seanstı, aracı sürmesi eğlenceli bir seanstı. Ancak pole pozisyonuna bu kadar yakınsanız ve yanlış taraftaysanız, o zaman daha fazla eğlenen diğer taraf oluyor ve bugün Valtteri biraz daha fazla zevk aldı."

"İyiydi, fark küçüktü. Sadece 0.010-20 gibi bir şey. Çok iyi bir ilk tur attım ve son sektörde kazanabileceğim belli bir zaman vardı. Belki de biraz fazla muhafazakar sürdüm. Oysa ilk önce turu bitirip, iyi bir tur atmalı ve sonrasında ikinci turda gelişmeye çalışmalıydım."

"Maalesef turumu geliştiremedim ve planım işe yaramadı. Genel anlamda iyiydi. Sanırım yarın güçlü bir yarış çıkaracağız çünkü araç bugün düne kıyasla daha iyiydi, ki ihtiyacımız olan şey bu."

Bottas ise ayarlarda yaptıkları değişiklikler sayesinde geri döndüklerini düşünüyor.

"Bu konuda çok mutluyum. Üçüncü seansın başında güzel bir tur attık ve pist üstünde iyi bir hissiyat vardı. Dün zordu ve aracımda bir şeyler doğru değildi. Ama sebeplerini bulmayı başardık ve bu sabah, tüm detaylarını bulma ve iyi bir tur atma konusunda iyi bir iş yaptık. Üçüncü bölümde turu bir araya getirmek güzel oldu."

Fin pilotun, şampiyonluk savaşını Brezilya'ya taşıyabilmek için tek umudu yarışı kazanması ve Hamilton'ın kötü bir sonuç alması.

Bottas yarışla ilgili şöyle dedi: "Son dönemde pazar günleri rekabetçi olduğumuzu gördük. Bu yüzden pole pozisyonundan başlamak çok iyi. Öndeki aracı takip etmenin zor olduğu bazı virajlar var ve hızlıyız. Yarın aklımdaki tek şey bu olacak. Hafta sonunun çok küçük bir kısmı geride kaldı."