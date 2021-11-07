Vettel: “Q2’de yumuşak lastikleri kullanmak istemedik”

Aston Martin sürücüsü Vettel, Meksika’daki sıralama turlarında ikinci bölümde elenip 11. sırada yer aldı. Ancak önünde yer alan Yuki Tsunoda ve Lando Norris’in cezalarıyla beraber Alman sürücü, yarışa 9. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Vettel, “Son turumdan memnunum. İkinci bölümdeki ilk turum iyi değildi.”

“Ancak sahip olduğum yere basma gücü, şoke edecek kadar azdı. Arka kanadıma da bir vizör bandı yapıştı. Belki de bu yüzden ikinci tur daha iyiydi.”

“McLaren’ın 0.2-0.25 saniye arkasındaydık, ki bunun bizim için makul olduğunu düşünüyorum ancak ne yazık ki hâlâ yeterli değil.”

“AlphaTauri’ler bu hafta sonu çok daha hızlı gözüküyor. Ve normal olarak, sıralama turlarında işler yolunda giderse onları avlayabilecek takım bizdik. Ancak bugün olmadı. İkinci bölümde yumuşak lastikleri kullanmak istemedik.” ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images