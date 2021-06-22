Vettel: "Puan serisini Avusturya'da devam ettirmeliyiz"

Geçen yıl harika bir form yakalayan ve galibiyet dahi alan Silverstone merkezli takım, bu yıl yeni kurallarla beraber gerilemişti.

Buna rağmen Monako ile beraber çıkış yakaladılar ve Vettel o yarışı beşinci bitirirken, Monako'da ikinci olarak hem kendisinin hem de takımının bu yılki ilk podyumunu aldı.

Fransa'da, tamamen farklı bir pistte orta grubun biraz gerisinde kalsalar da, iki araçla puan almayı başaran dört takımdan sadece biri oldular.

Son üç yarışın hepsinden puanla ayrılan Vettel, takımının yakaladığı bu ivmeyi Avusturya'da devam ettirmesini umuyor.

Alman pilot şöyle dedi: "Avusturya için hedefimiz, puan formumuzu korumak ve tutarlılığımızı devam ettirmek. Burası yarışması harika bir pist çünkü tur çok hızlı ama virajların çoğu çok hızlı ve zorlu."

"Aracı pistin özelliklerine uygun şekilde ayarlamayı başardığınız zaman burada tur atmak her zaman harikadır."

"Aynı pistte arka arkaya yarışmak her zaman için zordur çünkü attığımız tur sayısı arttıkça farklar giderek küçülüyor fakat bu da mücadeleyi heyecanlı kılıyor."

Lance Stroll ise son çizgiden başladığı ve 10. olduğu Fransa yarışının ardından bu hafta sonu daha fazlasını istediklerini söylüyor.

"Paul Ricard genel anlamda takım için olumlu bir hafta sonu oldu. Aracımız harika bir yarış temposuna sahipti ve bu da zorlu sıralama seansının aracından mücadeleye dönmemi sağladı. Avusturya'ya güçlü bir ivme ile gidiyoruz ve daha fazlasını istiyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images