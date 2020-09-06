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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Puan kazanmaya çalışacağız"

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Vettel: "Puan kazanmaya çalışacağız"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 pilotu Sebastian Vettel, yarıştan hemen önce yaptığı açıklamada hedefinin puan almak olduğunu ancak yarışın zor geçeceğini belirtti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, trafikten de etkilendiği sıralama turlarında 17. olmuş ve ilk bölümde elenmişti.

Alman pilot, yarıştan hemen önce şöyle dedi: "Yarış hakkında konuşursak, çok zor bir durumdayız. Henüz ne başarabileceğimizi bilmiyorum ama puan kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Belki rakiplerimizden bazılarına kıyasla daha iyi stratejiler seçebilir veya hatalarından faydalanabiliriz. Göreceğiz." dedi.

Vettel ayrıca dün ilk bölümde elendikten sonra Parabolica virajına gidip pistteki sürücüleri seyretti.

Vettel, “Sıralama turlarının son bölümünü Parabolica virajından seyrettim. Pistte F1 aracını seyretmek sizde büyük bir izlenim bırakıyor. Genellikle böyle bir fırsatımız olmuyor. Yine de tabii ki bir seçeneğim olsaydı, direksiyon başında olmayı tercih ederdim."

"Yandan bakıldığında, bu araçların inanılmaz derecede hızlı olduğu açık. Aynı şey tabii kokpit içerisinde de geçerli ancak onlara yandan bakmak benim için ilginçti."

"Monza, Formula 1'in tarihi ve sporumuzun, eski araçlarımızın ve eski günlerde şampiyonada yarışan pilotların tarihini seviyorum."

"Bu nedenle çok uzun zaman önce, Nigel Mansell'in bir zamanlar kullandığı bir Williams aracını satın aldım ve şimdi onu sürmeyi hayal ediyorum." dedi.

 

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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