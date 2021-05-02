Vettel: "Puan alabilecek tempomuz yoktu"

Sebastian Vettel, 10. başladığı Portimao yarışında iyi performans göstermekte zorlandı ve genellikle ilk onun dışında mücadele etti.

McLaren, Ferrari ve Alpine kadar hızlı görünmeyen Aston Martin ile rakiplerinin ardında kalan Alman pilot, yarışı tıpkı Lance Stroll gibi ilk onun dışında tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Vettel, puan alabilecek tempoya sahip olmadıklarını dile getirdi.

Vettel, "Oldukça yoğun bir yarıştı. Yarışın sonunda orta lastiklerle uzun bir bölüm geçirdik. Fakat evet, bunu denemek zorundaydık. Stratejiyi veya başka bir şeyi suçlamaya gerek yok. Bence bugün puan için savaşabilecek grupta kalabilmek için yeterli hızımız yoktu."

"Görünüşe bakılırsa AlphaTauri ve özellikle Alpine ile mücadele edebilecek hızımız yoktu. Neler olduğuna bir göz atmamız lazım. Fakat sonunda yeterince hızlı değildik, cumartesi günkü performansımız biraz daha iyiydi. Ancak, yarış temposunda yeterli hıza ve tutarlılığa sahip değildik."

"Önümüzdeki hafta sonu için birkaç yeni parçamız olacak. Umarım biraz daha rekabetçi olabiliriz. Temiz bir cumartesi, daha iyi bir pazar gününe sahip olmanın anahtarı olacak. Fakat evet, umarım yarışta daha fazla baskı uygulayabilmek adına daha fazla tempoya sahip olabiliriz."

"Bu hafta sonu ayarlarla ilgili biraz sıkıntımız vardı. Umarım bir sonraki hafta sonu daha basit geçer ve özellikle pazar öğleden sonra daha iyi bir tempoya sahip olabiliriz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images