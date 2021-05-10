Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"

Aston Martin pilotu, 13. sıradan başladığı yarışı yine 13. sırada tamamladı ve yarıştan puansız ayrıldı.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Bu, bizim için iyi bir yarış değildi. 13. sırada olmaktan memnun değilim. Fakat bugün puan için mücadele edecek hıza sahip değildim."

"Daha rahat hissediyorum ama puanlar için mücadele edebilecek hızım yoktu. Sanırım bugün geriye dönüp baktığımızda, bazı yerlerde daha iyisini yapabilirdik, buna bir göz atacağım. Fakat bulunduğumuz yerin kabaca burası olduğunu söylemek adil olur."

"Gelişim kaydetmeye çalışıyoruz fakat bence herkes bunu yapmaya çalışıyor, diğerlerinden çok daha fazla gelişmek zor. Bugün Renault'ya (Alpine) biraz şaşırdım. Yarışta çok da hızlı değillerdi, daha hızlı olmalarını bekliyordum çünkü cumartesi çok daha hızlılardı."

"Fakat sanırım çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde AlphaTauri de yarışta cumartesi gününe göre çok daha hızlıydı. Bu yüzden her hafta sonu biraz daha farklı bir tablo var."

"Eğer mücadele bu kadar yakınsa, belki araç pistte biraz daha iyi göründüğünde ve fazladan 0.1 veya 0.2 saniye bulduğumuzda, belki de biraz daha rahat hissedebiliriz." dedi.

Vettel, Monako sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Orada neler olacağını göreceğiz. Açıkçası en ön tarafla kıyasladığımızda yere basma gücü eksiğimiz var, bu yüzden zor olacak fakat Monako her zaman farklı bir yarıştır. Bu yüzden umarım belli bir fark yaratabiliriz."

Vettel, bu hafta sonu yeni güncellemeler denemişti ve bunlarla ilgili soruya, "Evet, bunlardan memnunuz." yanıtını verdi.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ise 11. sırada finiş gördü.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images