Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde" Sonraki / Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, puansız geçen İspanya GP'nin ardından sonucun, gerçekte nerede olduklarının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"

Aston Martin pilotu, 13. sıradan başladığı yarışı yine 13. sırada tamamladı ve yarıştan puansız ayrıldı.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Bu, bizim için iyi bir yarış değildi. 13. sırada olmaktan memnun değilim. Fakat bugün puan için mücadele edecek hıza sahip değildim."

"Daha rahat hissediyorum ama puanlar için mücadele edebilecek hızım yoktu. Sanırım bugün geriye dönüp baktığımızda, bazı yerlerde daha iyisini yapabilirdik, buna bir göz atacağım. Fakat bulunduğumuz yerin kabaca burası olduğunu söylemek adil olur."

"Gelişim kaydetmeye çalışıyoruz fakat bence herkes bunu yapmaya çalışıyor, diğerlerinden çok daha fazla gelişmek zor. Bugün Renault'ya (Alpine) biraz şaşırdım. Yarışta çok da hızlı değillerdi, daha hızlı olmalarını bekliyordum çünkü cumartesi çok daha hızlılardı."

"Fakat sanırım çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde AlphaTauri de yarışta cumartesi gününe göre çok daha hızlıydı. Bu yüzden her hafta sonu biraz daha farklı bir tablo var."

"Eğer mücadele bu kadar yakınsa, belki araç pistte biraz daha iyi göründüğünde ve fazladan 0.1 veya 0.2 saniye bulduğumuzda, belki de biraz daha rahat hissedebiliriz." dedi.

Vettel, Monako sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Orada neler olacağını göreceğiz. Açıkçası en ön tarafla kıyasladığımızda yere basma gücü eksiğimiz var, bu yüzden zor olacak fakat Monako her zaman farklı bir yarıştır. Bu yüzden umarım belli bir fark yaratabiliriz."

Vettel, bu hafta sonu yeni güncellemeler denemişti ve bunlarla ilgili soruya, "Evet, bunlardan memnunuz." yanıtını verdi.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ise 11. sırada finiş gördü.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

Önceki haber

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

Sonraki haber

Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"

Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

22s
2
Formula 1

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

2s
3
Formula 1

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı"

13s
4
Formula 1

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

17s
5
Formula 1

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

19s
Son Haberler
Red Bull: "Mercedes'le mücadelede Perez'e ihtiyacımız var"
F1

Red Bull: "Mercedes'le mücadelede Perez'e ihtiyacımız var"

2dk
Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"
F1

Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"

41dk
Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"
F1

Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"

1s
Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"
F1

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

2s
İspanya'da en hızlı pit stopu Aston Martin yaptı
F1

İspanya'da en hızlı pit stopu Aston Martin yaptı

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23s

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın" Monako GP
Formula 1

Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

İspanya'da en hızlı pit stopu Aston Martin yaptı İspanya GP
Formula 1

İspanya'da en hızlı pit stopu Aston Martin yaptı

Çok Okunanlar Bugün

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı"

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

Marko, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman odaklanacaklarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Marko, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman odaklanacaklarını açıkladı

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''
Formula 1 Formula 1

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

Norris: ''Aracın arka tarafında sorunlar yaşadık''
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Aracın arka tarafında sorunlar yaşadık''

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "İlk virajda Verstappen'e yeteri kadar alan vermeye çalıştım"

Son Haberler

Red Bull: "Mercedes'le mücadelede Perez'e ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Mercedes'le mücadelede Perez'e ihtiyacımız var"

Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"
Formula 1 Formula 1

Gasly starttaki hatası nedeniyle kendisine "çok kızgın"

Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Puan alabilecek hızımız yok"

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes, yarış temposunda Red Bull'un önünde"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.