Vettel: "Protestocuların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum ama yaptıkları tehlikeli"

Vettel, 18. sıradan başladığı yarışta oldukça iyi bir start aldı ve sıralar kazandı. Ancak ilk viraja gelirken Valtteri Bottas biraz temkinli olunca onun arkasındaki Alexander Albon da erken fren yaptı. Vettel, bunu fark edip yavaşlamaya çalışsa da artık çok geçti ve Alman pilot, Albon'a arkadan çarptı.

Albon, bu kaçınılmaz temasın etkisiyle önce sağ taraftaki pit yolu duvarına vururken oradan piste savruldu ve Ocon ile temas yaşadı.

Vettel, yaşananları şöyle anlattı: "Gayet iyi bir start aldım ve sağa doğru geçtim. Sağa doğru geçtiğim anda Alex frenledi ve ben frenlediğimde artık ondan kaçamazdım. Gerçekten üzgünüm çünkü bu temas, onun yarışının bitmesine neden oldu."

"Günün sonunda kimseye bir şey olmaması güzel. Tekrarları şimdi izleyebildim ve Zhou büyük bir kaza yapmış. Onun iyi olduğunu duymak güzel."

Britanya GP'de, ilk virajdaki büyük kaza nedeniyle kırmızı bayrakların çıkmasının ardından protestocular piste daldılar. Pistin farklı bölgelerinde yere oturan protestocular, görevliler tarafından pistten çıkarıldılar.

Kazanın ardından ilk virajda kalan ve sonrasında pite dönmeye çalışan pilotlardan Esteban Ocon, Yuki Tsunoda gibi isimler; bu protestoculara fazlasıyla yaklaştılar.

Vettel, eylemcilerin bu hareketinin tehlikeli olduğunu kabul etse de, onların küresel ısınmayla ilgili "kaygılarını ve korkularını paylaştığını" söyledi.

4 kez dünya şampiyonu pilot, "Olanları gördüm evet. Bu konu hakkında bazı konuşmalar vardı. Bence herkes, bu konu hakkında kendi düşüncesine sahip olmakta özgür."

"Bu insanlar, bıktıkları için böyle yapmıyorlar. Çaresizler. Onların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum. Bence bize yaklaşan problemin [küresel ısınma] ne kadar büyük olduğunu bilen herkes bunu anlayacaktır."

"Diğer bir taraftan bakarsak, ki olayın bu tarafını da anlıyorum, insanların bu tarz şeyler yapmasını engellemek isteyen görevliler var. Piste girerek, yarış hafta sonunda görev alan pilotları, görevlileri tehlikeye atıyorsunuz."

"Yani bu olayın 2 tarafı var. Bence onların mesajları açıktı ve dediğim gibi, onların kaygılarını ve korkularını tamamen paylaşıyorum." dedi.

Vettel, Britanya GP öncesinde Nigel Mansell'ın şampiyonluğa ulaştığı Williams FW14B'yi sürme fırsatı buldu.

Kendisinin 35. doğum gününde böyle özel bir aracı sürme fırsatı bulan Vettel, sürüşle alakalı şunları söyledi: "Çok özeldi. Ayrıca onun [Mansell] sürüşün sonunda beni bitiş çizgisinde bekliyor olması da [özeldi]. Motorun sesi sayesinde yeniden 5 yaşında bir çocuk gibi hissettim. O ses beni yeniden 30 yıl öncesine götürdü."

"Ayrıca bunu karbon nötr yakıtla yapmış olmamız ve bu tarz şeyleri daha sorumlu bir şekilde yapabileceğimizi göstermek de benim için önemliydi."

"Ben bu sürüşü yapma fikrini ilk ortaya attığımda, Nigel'ın 30 yıl önce burada kazandığı aracı sürecektik ve ben de o aracı sürdüm. Ancak bunu yaparken kaynakları harcamak istemedik ve bunu yapmanın daha iyi bir yolunu düşündük."

"Ayrıca bunu doğum günümde yaptık ki bu fikri ilk düşündüğümüzde doğum günüme denk geldiğini bilmiyorduk."

1992 World Champion Nigel Mansell with his Williams FW14B and Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images