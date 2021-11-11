Vettel, pozitif ivmeyi Brezilya'da devam ettirmek istiyor

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son iki yarışın ikisinde de puan almayı başardı. Amerika'da puan almayı başaran Alman pilot, Meksika'da yedinci olarak tekrar puan aldı.

Arka arkaya iki yarıştan puanla ayrılan Vettel'in Interlagos'ta da iyi bir performans gösterebileceği düşünülüyor.

Yarış öncesinde konuşan Vettel şöyle dedi: "Brezilya'ya, puan aldığımız bazı yarışların ardından geliyoruz ve bu yüzden, yakaladığımız pozitif ivmeyi devam ettirmek istiyoruz."

"Bir kez daha sprint formatında yarışacağız ve bu da işleri daha öngörülemez hale getirebiliyor. Fakat hedef değişmiyor."

"Pazar günü daha fazla puan almayı hedeflemeden önce, cuma ve cumartesi günlerini verimli şekilde geçirmeye çalışacağız."

Lance Stroll ise şunları ekledi: "Artık son yarışı ardımda bıraktım ve Brezilya'da, aracımızdan maksimumu almaya odaklanıyorum.

"Bir kez daha sprint formunda yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İşlerin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak. Interlagos, heyecan verici bir pist. Burada bazı harika pist üstü savaşları olacağına eminim."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images