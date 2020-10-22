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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Vettel: "Portimao'da çok fazla kör viraj var"

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Vettel: "Portimao'da çok fazla kör viraj var"
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Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sezonun 12. yarışı Portekiz GP'nin zorlu ve heyecanlı geçeceğini söylediler.

Koronavirüs pandemisi sonrası yenilenen takvime girmeyi başaran yeni yarışlardan birisi de Portekiz GP oldu. 

Portimao pisti, iniş çıkışları ve kör virajlarıyla takımlar ve pilotlar için bilinmeyen bir mücadeleye sahne olacak.

Takımlardan bazıları geçtiğimiz senelerde bu pistte farklı testler yapsa da, modern araçlarla ilk defa bu pistte yarışılacak. Portekiz GP ise 24 sene sonra takvimde kendisine yer bulacak.

 

Vettel, "Portimao'da daha önce hiç yarışmadım, bu yüzden doğrudan değerlendirme yapabilecek deneyime sahip değilim. Ancak yeni bir pistte yarışmayı her zaman çekici bulurum."

"Pist yapısına çalışmamın ardından, orada çok fazla rakım değişikliği olduğunu ve tahmini zor kör viraj olduğunu söyleyebilirim."

"Piste mümkün olan en kısa sürede alışabilmek için antrenmanlardan maksimumu almak önemli olacak." dedi.

Vettel Portimao'da hiç yarışmadı ancak takım arkadaşı Leclerc'in Formula 3 sezonundan pistle alakalı deneyimi bulunuyor.

Leclerc, "Portimao'da bir kez, 2015'te Formula 3'te mücadele ettim. Hatırladığım kadarıyla oradaki inişler ve çıkışlarla sürüş çok eğlenceliydi."

"Orası modern ve ilginç bir pist. Hava sıcaklığı son yarış Almanya'ya göre çok daha sıcak olacaktır."

"Orada yüksek sıcaklıkta ve farklı tür virajlarda aracımızın kontrolünün nasıl olduğunu görmek ilginç olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP Biletler
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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