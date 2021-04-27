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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Portimao, temiz bir hafta sonu hedeflemek için iyi bir yer"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Portimao'da temiz bir hafta sonu geçirebilmelerini umut ediyor.

Vettel: "Portimao, temiz bir hafta sonu hedeflemek için iyi bir yer"

Sebastian Vettel, sezon öncesi testlerinde yaşadığı sorunlar ve ilk iki yarıştaki talihsizlikleriyle, 2021'e pek de iyi başlayamadı.

Şimdiye kadar tek bir puan dahi alamayan Vettel, AMR21'e istediği kadar alışamadı ve bunun için çabalamaya devam ediyor.

Portimao öncesi konuşan Vettel, "Portimao'nun temiz bir hafta sonu geçirmeyi hedeflemek adına iyi bir yer olduğunu düşünüyorum."

"Bu, yüksek hızlı bir pist, bolca eğimle birlikte oldukça pürüzsüz bir yüzeyi var. Orada araç kullanmak eğlenceli ve AMR21'in sınırlarını daha iyi anlamamız adına iyi bir yer olacağını düşünüyorum."

"Henüz araçtan maksimumu alamadığımı biliyorum ve bunun farkında olduğumuz gerçeği, zorlamaya devam etmemiz için bir başka iyi neden sunuyor." dedi.

Diğer tarafta Lance Stroll, hem Bahreyn hem de Imola'da puan için savaştı ve takımına mevcut şartlarda iyi puanlar getirdi.

Stroll, Portimao öncesi, "Portekiz'e AMR21'in tüm potansiyelini ortaya çıkarma konusunda ilerleme kaydettiğimizi hissederek, pozitif şekilde gidiyoruz."

"Orta grupta çok heyecan verici bir savaş var ve amacımız gridin önünde mücadele etmek. Bir başka temiz hafta sonu daha geçirip, daha fazla puan almaya çalışmalıyız, ki bu momentumu korumamıza yardım edecek." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, is directed out of the garage

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, is directed out of the garage

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Resmi: Ilott, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu

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Resmi: Ilott, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu
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Editör Kemal Şengül

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