Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Ekleyen:
, Editör

Türkiye GP'sini üçüncü sırada tamamlayan Scuderia Ferrari pilotu Sebastian Vettel, podyuma çıkmayı hiçbir şekilde beklemediğini söyledi.

Son turda ikincilik için Perez'e atak yaptıktan sonra dışarı taşan ve geriye düşen takım arkadaşı Charles Leclerc'i geride bırakarak podyuma çıkan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in yarış hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi: "Çok çekişmeli ve çok uzun, ama eğlenceli bir yarıştı."

"Çok iyi bir açılış turu oldu ve kendimi çoktan dördüncü sırada buldum. Yağmur lastiklerinden oldukça memnundum ancak sonrasında geçiş lastiğine geçiş yaptık. Başta işler biraz sıkıntılıydı ancak sona doğru yeniden tempomuzu yakaladık."

"Tabii ki de son tur oldukça gergin geçti. Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu ancak bu kadar çetrefilli koşullarda bunu başarmak çok güzeldi ve aynı zamanda bence çok eğlenceli bir yarış oldu." 

"Charles'ın Sergio'ya oldukça yakın olduğunu gördüm ve Sergio'nun lastiklerinde zorlandığı bana söylendi. Bu yüzden onları takip ettim ve onların savaştığını gördüm. Charles'ın blokaj yaşadığını gördüğüm anda fırsat oluştuğunun farkına vardım."

İlgili haberler:

"Sergio ile de oldukça yakındık, sanırım lastikleri tamamen bitmişti."

Sürücüler, yağmur yağmayan bir yarışa başlamış olsalar da hiçbir şekilde kuru zemin lastiğine geçiş yapmadılar. Vettel, yarışın tamamı boyunca kuru zemin lastiğine geçmeyi düşündüğünü söyledi: "Evet, her zaman kuru zemin lastiğine geçmeyi düşündük."

"20 tur kala kuru zemin lastiğine geçmeyi düşünüyorduk çünkü pist düzenli olarak gelişiyordu ve lastikler de oldukça yıpranmıştı. Bu yüzden kuru zemin lastiklerine geçmenin mantıklı olduğuna inanıyorduk."

"Ancak hiç kimse bu lastikleri kullanmaya cesaret edemedi ve yarışın sonuna doğru yağmur beklentisi vardı, ancak yağmur gelmedi."

"Ben kuru zemin lastiklerine geçmek isterdim çünkü sanırım galibiyeti alma şansımız olabilirdi, ancak üçüncülük de bir o kadar sevindirici." 

 

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Önceki haber

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son Haberler

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

1s
2
Formula 1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

26 dk
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

20s
5
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

7 ay

Son Haberler

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
F1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
F1

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
19s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
20s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.