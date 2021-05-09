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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Vettel: "Pit stopu biraz erken yaptık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, pit stopu olması gerekenden biraz daha erken yaptıkları için, son bölümde yeni lastiklere sahip olmadığını söyledi.

Vettel: "Pit stopu biraz erken yaptık"

Sebastian Vettel 13. sıradan başladığı yarışta ikinci pist stopunu yarışın 34. turunda yaptı ve sonrasında Kimi Raikkonen'in ardından piste döndü. Kalan bölümü de Fin pilotun arkasında geçirdi.

Pierre Gasly, bu ikilinin gerisinde olmasına rağmen yeni lastiklerin avantajıyla her iki pilotu da geçmeyi başardı ve yarışı onuncu sırada bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Vettel, “Bizim için zor gün oldu. Bitiş çizgisine yaklaştıkça, iki pit stop stratejisi seçmemize rağmen lastikler verimini yitirdi."

"Lastikleri erken değiştirdim ve piste Kimi Raikkonen'in arkasında döndüm. Bu da muhtemelen lastiklerin hızlı aşınmasına neden oldu."

"Geriye dönüp baktığımızda, neyin farklı yapılabileceğimizi söylemek kolay oluyor, ancak son turlarda daha yeni lastiklere sahip olanlara karşı yerimizi korumak zordu."

"Çalışmaya devam ediyoruz ve önümüzde uzun bir sezon olduğunu biliyoruz. Arka planda hazırladığımız güncellemeler, tempomuzu artırmamızı sağladı ve her hafta sonu ileriye doğru adımlar atmak önemli olacak." dedi.

Yarışı 11. sırada bitiren Lance Stroll ise şunları ekledi: "İlk ona yakındık fakat AlphaTauri'yi yenecek tempomuz yoktu. Son birkaç turda bizden daha hızlı gidiyorlardı. Daha fazla zaman bulmamız gerekiyor. Bugün puan alamamak gerçekten üzücüydü, ancak dediğim gibi AlphaTauri'nin önünde bitirecek hızımız yoktu."

"Yarışta Fernando ile zorlu bir mücadeleye giriştik ve ilk virajda yaşanan sıradan bir yarış olayıydı. Geç fren yaptım, o da aynı şeyi yaptı ve araçlar hafif temas etti. Bu yüzden dışarı çıkmam gerekti."

"Her şeye rağmen bu hafta sonu araç hakkında çok şey öğrendik. Çalışmalara devam ediyoruz ve Monako'daki yarışta araçtan daha fazlasını almaya çalışacağız."

"Orası eğlenceli bir pist, geçen yıl yoktu ve şimdi orada olmak güzel olacak. Bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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