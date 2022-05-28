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Formula 1 / Monako GP Haberler

Vettel: "Pist, yeni araçlarla çok farklı hissettiriyor"

Sebastian Vettel, Monako pistinin yeni araçlarla çok farklı hissettirdiğini söyledi.

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Vettel: "Pist, yeni araçlarla çok farklı hissettiriyor"
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Aston Martin pilotu, Monako Grand Prix'si öncesi cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansını da dokuzuncu sırada tamamladı.

Vettel, ikinci antrenman senasında bir anlığına aracın arka tarafını kaybetti ve bariyerlere çok yaklaştı. Ancak çabucak toparladı ve temas etmekten kaçındı.

Seanstan sonra konuşan Vettel, "Burada çok fazla yarışmış olsam da pist yeni araçlarla çok farklı hissettiriyor."

"Lastikler çok daha büyük, bu yüzden etrafınızı görmek daha zor."

"Araçlar ayrıca çok daha sert ve tünelden geçmek eskisi kadar kolay değil."

"Yüzme Havuzu kısmında aracı toplayabildiğim için şanslıydım ama kalp atışlarım kesinlikle hızlandı!"

"Bugün yeni şeyler denedik, bu yüzden neyin iyi çalıştığını görmemiz ve ayarları nasıl daha iyi yapacağımızı öğrenmemiz lazım."

"Yarın sıralamada, özellikle Q1'de pist yoğunken temiz bir tur atmak çok önemli olacak." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım arkadaşı Stroll ise ilk iki seansı sırasıyla 12. ve 16. sırada tamamladı. Kanadalı pilot lastik yönetiminin yarışta önemli olacağına inanıyor.

"Monako'da olmak harika. Yeni araç düzenlemeleri dışında hâlâ aynı virajları ve zorlukları olan aynı pist."

"Cuma günü, Barselona'ya getirilen güncellemeleri anlamak ve geliştirmek için iyi bir fırsattı."

"Lastiklerde biraz fazla ısınma vardı, bu yüzden lastik yönetimi yarışta önemli olacak. Her zamanki gibi üzerinde çalışılacak şeyler var ama sıralama öncesi ilerleme kaydedeceğimize eminim."

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