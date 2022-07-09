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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı

Sebastian Vettel, pilotlar toplantısında kurallara aykırı davranış sergilediği gerekçesiyle Sprint yarışının ardından hakemler tarafından çağrıldı.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı
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Aston Martin pilotu, dünkü sıralamaların ardından gerçekleştirilen pilotlar toplantısında yaşananlar nedeniyle bugün yerel saat ile 18:00'da hakemler tarafından çağrıldı.

Hakemlerin Vettel'i neden çağırdığına dair bir açıklama yapılmadı ancak açıklamada, "Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1 f) maddesinin ve FIA Formula 1 Sportif Kuralları'nın 20.1 Maddesinin - 19:30'daki Pilotlar Toplantısındaki davranışın ihlali iddiası." denildi.

12.2.1 ihlali, Vettel'in ceza almasıyla sonuçlanabilir.

Vettel dışında Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, George Russel ve Esteban Ocon ise Sprint yarışının ikinci formasyon turunda yaşananlar nedeniyle hakemler tarafından çağrıldılar.

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