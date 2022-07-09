Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı

Haberi dinle

Aston Martin pilotu, dünkü sıralamaların ardından gerçekleştirilen pilotlar toplantısında yaşananlar nedeniyle bugün yerel saat ile 18:00'da hakemler tarafından çağrıldı.

Hakemlerin Vettel'i neden çağırdığına dair bir açıklama yapılmadı ancak açıklamada, "Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1 f) maddesinin ve FIA Formula 1 Sportif Kuralları'nın 20.1 Maddesinin - 19:30'daki Pilotlar Toplantısındaki davranışın ihlali iddiası." denildi.

12.2.1 ihlali, Vettel'in ceza almasıyla sonuçlanabilir.

Vettel dışında Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, George Russel ve Esteban Ocon ise Sprint yarışının ikinci formasyon turunda yaşananlar nedeniyle hakemler tarafından çağrıldılar.