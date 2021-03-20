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Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’Pembe kaska geçişimde, gurur önemli değildi"

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Sebastian Vettel, Alman bayraklı kaskında temsil ettiği gururun, kaskını BWT’nin pembe rengine değiştirmesine engel olmadığını söyledi.

Vettel: ‘’Pembe kaska geçişimde, gurur önemli değildi"

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, çeşitli sürdürülebilirlik projeleri yürüten Avusturyalı BWT şirketinin elçisi olmak için bir anlaşma imzaladı.

Şirket, dünya çapındaki su arıtma merkezlerini ve temiz musluk suyu kullanımını artırarak, tek kullanımlık plastik şişe kullanımını sıfıra indirmeye çalışıyor.

Vettel’in BWT’yle olan partnerliğinde, unutulmaz bir pembe kask tasarımı da yer alıyor ve çevresel bir mesaj veriyor: "Change the world, sip by sip" (Yudum yudum, dünyayı değiştir)

Kask tasarımı, yıllardır ünlü Alman bayraklı kaskını kullanan Vettel için bir değişim olsa da, Alman pilot bunun iyi bir şey olduğu konusunda ısrarcı.

Vettel konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: ‘’Pembe kaska geçişimde, gurur önemli değildi. Tasarımı Alman bayraklı kaskıma benziyor, temeli aynı ancak verdiği mesaj çok açık.’’
‘’Takımın BWT’yle olan bir geçmişi var. Bu sadece güçlü partnerlik değil, aynı zamanda arkasında içme suyunun zor bulunduğu yerlerde, suyu ulaşılabilir kılan bir teknoloji de var. Hem de sadece o yerlerde değil, her yerde ulaşılabilir yapan bir teknoloji.’’

‘’Bu teknoloji benim evimde de var. Artık plastik şişe kullanmıyorum. Plastik atık çıkarmamaya özen göstermelisiniz.’’

‘’Formula 1’in padoktaki plastikleri azaltılması için çok çaba harcadığını düşünüyorum. Son birkaç senedir elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Bununla ilgili çözümler olduğunu düşünüyorum ve BWT gibi şirketler de böyle çözümler buluyor ve biz de gelişmeliyiz. Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için gelişmeliyiz.’’

‘’Bence en önemlisi farkındalık yaratmak. Kaskınızı pembeye boyamak küçük bir şey fakat birçok kişiye ulaşıyor, bunu fark etmenize çok sevindim.’’

Vettel testlerde pembe kaskıyla görüldü ancak, sezon boyunca kaskının tasarımını değiştirebilir.

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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