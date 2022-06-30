Vettel, Pazar günü Mansell'in şampiyon olduğu araçla gösteri sürüşü yapacak

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Aston Martin pilotu, Pazar sabahı yapacağı bir gösteri sürüşünde, Williams'ın efsane araçlarından FW14B'nin direksiyonunda olacak.

Gösteri sürüşü hakkında konuşan Vettel, karbon-nötr yakıt kullanımının Williams'ın sürüşünde "hiç bir fark yaratmadığını" ve tarihi araçları daha çevre dostu bir şekilde kullanmanın "tarihi canlı tutmak" için önemli olduğuna inandığını açıkladı.

Vettel, "Eğlenceli vakit geçirmeyi ve insanların bu eğlenceyi paylaşabilmesini bekliyorum, çünkü bence bu inanılmaz bir araç, aracın geçmişini de düşünürsek Pazar sabahını iple çekiyorum."

"Yakıt açısından konuşacak olursak, uygun yakıtı bulmak bile biraz çaba gerektiriyordu, ancak bir kez bulduğumuzda her şey kolaylaştı ve ufak bir sürüş sonrası her şeyin üstesinden geldik."

"Pazar günü göreceksiniz, aracın 30 yıl önceki halinden hiçbir farkı yok. Sesi ve sürüşü tamamen aynı olacak. Belki aracı limitlerine kadar zorlamaya çalışmayacağım, yine de zevk alacağımı düşünüyorum. Sanki kendi aracımı kullanıyormuş gibi düşünecek, böylece daha rahat hissedecek ve daha hızlı gidebileceğim. Tam olarak ödünç alınmış bir aracı sürüyor gibi değilim."

"Bence eğlenceli olacak ve bunu insanlara göstermenin harika olduğunu düşünüyorum. Motor sporları bizim tutkumuz, bununla birlikte büyüdük. Çocukken sürmeyi hayal ettiğimiz araçların diğer bazı sürücüler için de farklı bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Ancak bu araçları ve tarihi canlı tutmak için sorumluluklarımızın farkında olduğumuz bir yol bulmak da çok önemli."

"Sonuçta kültürü birçok şekilde ifade edebilirsiniz, örneğin müzik ve sanat gibi. Ancak kendimizi ifade etme şeklimiz araba kullanmak, araba yarışı yapmak ve bunların hepsinin ortadan kalkması çok yazık olurdu."

"Bence bu tarz sürüşler kültürü canlı tutmanın, aynı zamanda ileriye bakmanın bir yolu, Formula 1 2026'da bu yöne doğru gidecek." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel, gösteri sürüşünün kendi fikri olduğunu ve aracın hem şampiyonluğu hem de İngiltere GP'sini kazanmasının 30. yıl dönümünü kutlamak istediğini söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu, Bonhams müzayede evi tarafından 2019 Goodwood Hız Festivali'nde satılan FW14B şasi 08'i, alıcı primi dahil 2,7 milyon £ karşılığında satın almıştı.

Vettel, "Bu benim fikrimdi, nitekim araç bana ait, birkaç yıl önce -sanırım dört yıl- satın almıştım. Üzerinde kırmızı beş numara var, bu benim için 30 yıl önceki bir araçtan daha fazlasını ifade ediyor."

"Ben de beş numarayı kullanıyorum, ilk şampiyonluğumu kırmızı beş numara ile kazandım, ayrıca karting yıllarında da beş numarayı kullanmıştım. Dolayısıyla arada bir bağ var."

"90'ların başı, Formula 1'i ve bu aracı ilk anımsadığım zamanlara denk geliyor. Gösteri sürüşünü planlarken aracın şampiyonluğunun 30. yılını düşündüm, aynı zamanda bu araç Britanya GP'sini de kazanmıştı. Harika bir fikirdi."

"Ama aynı zamanda bunu yaparken sorumluluklarımızın bilincinde de olmamız gerektiğini de düşündüm, bu yüzden motor sporlarında tarihimize, mirasımıza ve kültürümüze bağlı kalabileceğimizi, ancak bunu daha sorumlu bir şekilde yapabileceğimizi göstermek için Pazar günü karbon-nötr yakıt kullanacağım."

"Bu yüzden aracı ilk kez sürmeyi dört gözle bekliyorum, birçok insanın da bu sevinci benimle paylaşacağını düşünüyorum." dedi.