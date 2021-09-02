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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Vettel: "Oval viraj umarım geçişlere yardımcı olur"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Zandvoort'a eklenen oval virajın geçişleri artırmasını umut ediyor.

Vettel: "Oval viraj umarım geçişlere yardımcı olur"

Zandvoort, bu yıl uzun yıllar sonra Formula 1 takvimine geri dönüyor ve yarışın takvime dönebilmesi için, pistte epey değişiklik yapıldı.

Pist çok dar olduğu için geçişe pek elverişli değil. Bu sebeple son viraj öncesine oval bir viraj eklendi ve bu sayede geçişlerin artırılması hedefleniyor. 

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, hafta sonu öncesi verdiği demeçte, bu virajın geçişleri artırmasını umduğunu belirtti.

Alman pilot şöyle konuştu: "Herkes gibi biz de simülatör yardımıyla Zandvoort pisti için elimizden gelen en iyi şekilde hazırlandık. Bu yüzden piste çıkmaya ve tadına bakmaya hazırız."

"Son virajdaki yeni oval bölüm, sürücüler için heyecan verici olmalı ve pist çok dar göründüğü için umarım geçişlerin artmasına yardımcı olur."

"Zandvoort'un Formula 1'de inanılmaz bir tarihi var ve taraftarlar çok tutkulular. Bu yüzden Zandvoort'un takvimin bir parçası olduğunu görmek mutluluk verici."

Lance Stroll daha önce Formula 3'te yarışırken Zandvoort'a gitmişti ve bu sebeple pisti çok iyi biliyor.

"Zandvoort'a geri döneceğim için heyecanlıyım çünkü burası Avrupa Formula 3'te yarıştığım dönemden ötürü güzel anılarının olduğu bir yer."

"Pist son yıllarda çok değişti ve bu da sadece heyecanımı ve geri dönme istediğimi daha da artıran bir şey."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Erik Junius

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