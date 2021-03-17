Vettel: "Önümde yıllar var"

Ferrari’de geçirdiği altı yıldan sonra Vettel, kırmızı takımdan Aston Martin'e geçiş yaptı.

Pek çok kişi Sebastian’ın bu hamlesiyle beraber Formula 1 kariyerinin yeniden canlanacağına inanıyor.

Alman pilot, 2020 sezonundaki ilk yarıştan önce, takımla son yılı olacağı konusunda bilgilendirildi ve önünde iki seçeneği duruyordu: Ya yeni bir takımla kontrat imzalayacaktı, ya da Formula 1’i bırakacaktı.

Dört kez Dünya Şampiyonu Vettel ilk seçeneği kullanarak, geçen sezonun Takımlar Şampiyonası dördüncüsü Aston Martin’le çok yıllık bir anlaşma imzaladı.

Silverstone merkezli takım, geçen yıl Sergio Perez'le 2003’ten beri ilk Grand Prix’sini kazandı.

Şu anda Kanadalı milyarder Lawrence Stroll tarafından finanse edilen takım, Aston Martin'in fabrika ekibe haline geldi ve önümüzdeki beş yıl içinde şampiyon olmayı hedefliyorlar.

Vettel ise bu süre zarfında takımın yanında olmamak için bir neden görmüyor ve takımın bunu başaracağına inanıyor.

33 yaşındaki sürücü, AutoHebdo’ya verdiği demeçte şunları söyledi: “Şu anda çok yaşlı biri değilim. Bunun yaşla ilgili olduğunu da düşünmüyorum.”

“Bu, daha çok takımla ve araçla alakalı bir şey. F1 hatırladığım kadarıyla, her zaman böyle olmuştur. Son birkaç yılda, kazanmak için bir Mercedes aracı kullanıyor olmanız gerekiyordu ve bunu söylerken size yeni bir şey anlatmıyorum.”

“Ferrari’de buna çok yaklaştığım zamanlar oldu ancak hiçbir zaman sezonun son 2-3 yarışında şampiyonluk mücadelesi verebilecek kadar yakın olamadık. İlk şampiyonamı kazandığımda rahatlamıştım çünkü yapabileceğimi anlamıştım. Bunun yeniden olmaması için herhangi bir sebep görmüyorum.”

“Kazanmak için, uzun vade planıyla burada olmanız gerekir. Eğer Mercedes’i örnek olarak alırsak, 2011-2012’de dominasyonları için temellerini kurdular ve hibrit güç ünitelerinin gelişiyle, uzun süredir liderler.”

“F1 bir değişim aşamasından geçiyor. Herkes farkların kapanacağını umuyor. Ancak liderlerin bıraktığı podyumlarla yetinemezsiniz.”

“Önümüzdeki yıllarda F1’in nasıl evrildiğini göreceğiz ancak yaşa bakarsak, ben daha yıllarca yarışabilirim.”