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Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Vettel, yeni sözleşme konusunda görüşüyor

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Ferrari ve Vettel, yeni sözleşme konusunda görüşüyor
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 15:55

Mattia Binotto ile basın açıklaması yapan Sebastian Vettel, her ne kadar yeni sözleşme görüşmesi yapsa da Ferrari ile olan sözleşmesinin öncelikli olmadığını, önceliğin bu seneki SF1000 hakkında her şeyi öğrenmek olduğunu söyledi.

Alman pilotun Ferrari ile olan sözleşmesi bu sene sona erecek. Sözleşmesini yenilemediği takdirde koltuğu için Sainz, Ricciardo ve Hamilton'ın isimleri geçiyor.

Mattia Binotto ise bu durum hakkında yapılacak olan görüşmelerin kısa dönemde yararlı olacağını düşündüğünü söyledi ve ekledi: "Görüşmelere başladık, kontratının bu sene bittiğinin farkındayız ancak yakında bu durum hakkında daha sakince konuşacağız. Şu anda bizim için önemli olan yaptığımız proje ve bu projenin uzun süreli etkisi. Eminim ki en kısa sürede bir anlaşmaya varacağız.

"Seb ile çok uzun zamandır tanışıyoruz, takımımızın lideri olmadan önce. Geçen sene birbirimizi daha iyi tanıdık ve ilişkimiz gayet iyi. Takım çok büyük bir gelişim kaydetti ve bunda Sebastian'ın da etkisi büyük.

"O çok deneyimli bir pilot. O bir şampiyon, takım lideri ve buna mühendisleriyle takım arkadaşı ile olan ilişkisi de dahil. O her zaman en iyisi olmaya çalışıyor. Sizin takım için en iyisinin ne olduğuna göre isteklerde bulunuyor.

"Leclerc ile sözleşme imzaladığımızı biliyor ve onun için mutlu olduğunu söyledi, ancak bu durumun onu geleceği konusunda telaşlandırmadığını da söyledi. Daha önce de söylediğimiz gibi, Sebastian bizim ilk tercihimiz. Şu anda bana göre F1 tarihinin en iyi ikilisine sahibiz ve bunu Ferrari'nin yapmış olmasından dolayı gurur duyuyorum."

Sebastian Vettel ise testlerin ilk haftasında geleceği hakkındaki soruları cevaplamaktan kaçınmıştı. Yaptığı açıklamada ise Hamilton'a benzer bir cevap verdi:

"Şu anda projede olduğum konumdan çok mutluyum. Bu zaman alacak bir durum bu yüzden acele etmeye gerek yok."

Kontratı hakkında ise Alman pilot şunları söyledi:

"An itibariyle öncelik SF1000'in. Amacımız araç hakkında pek çok bilgi almak. Şu anda gelecek çok önemli değil, ancak zaman geldiğinde önem artacak ve bunu yarın konuşacağız. Hala Formula 1'i çok seviyorum. Geçen hafta aracı sürdüğüm için çok heyecanlıydım. Aracı sürdüğümde yaşadığım duygular hala değişmedi. 

"Burada kazanmak için varız. Bazı seneler diğerlerimden iyiydi ancak hiçbiri istediğimiz gibi geçmedi, çünkü Ferrari'nin şampiyonluk kazanmasını istiyorsunuz ve bunu başaramadık. Hala çok kararlı ve çok hırslıyız.

"Araçlar çok hızlı, tarihin en hızlı araçları olabilirler. Tek kötü yanı virajlarda bir ağırlığa sahipsiniz ancak aerodinami bu yüzden var. Bunun bir parçası olabilmek çok güzel bir şey. Gelecek sezonun araçlarını nasıl anlayacaklar veya an itibariyle olan beklenti ne bilmiyorum, ama bir sürücü olarak hızlı yarışmak her zaman heyecan verici bir şey ve bu araçlar bunu ortaya koyuyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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