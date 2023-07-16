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Vettel, 'olası bir rolle' F1'e geri dönüş ihtimaline kapıları kapatmıyor!

Sebastian Vettel, Formula 1'e resmi bir sıfatla geri dönmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda "Geleceğin ne getireceğini göreceğiz" dedi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans at the end of his final race in F1

Alman pilot bu hafta sonu ünlü Goodwood tepesine kendi koleksiyonundan iki araçla çıkıyor: Nigel Mansell'in şampiyonluk kazanan Williams FW14B'si ve Ayrton Senna'nın 1993 model McLaren MP4/8'i.

Her iki araç da Vettel'in motor sporları ve iklim üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratma çabasının bir parçası olarak sentetik yakıtlarla çalışacak.

Bu, Vettel'in de üzerinde durduğu bir konu ve Vettel, bu misyonu sürdürmek için FIA ya da F1'de resmi bir göreve geçme ihtimalini göz ardı etmedi.

PlanetF1.com'un F1 ya da FIA'da olası bir rolle ilgili sorusuna Vettel, "Göreceğiz ama bazı fikirlerim var."

"Bu yılın başlarında Monako'daydım, Stefano [Domenicali] ile çok iyi bir toplantı yaptım."

"Araçların doğrudan çevreyi kirletmesi dışında, F1'in çok büyük bir sorumluluğu var çünkü bu çok büyük bir organizasyon."

"Hafta sonuna çok fazla insan katılıyor, sanırım geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde yaklaşık 500.000 kişi vardı. Yani araçlardan çok daha fazlası var ama tabii ki herkes araçları görüyor."

"Bu konuda doğru yönde ilerlemek gerçekten önemli. F1 ile görüşüyorum ve bazı fikirlerim var. Açıkçası, geleceğin ne getireceğini göreceğiz." yanıtını verdi.

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