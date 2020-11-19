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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir

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Vettel, Ocak ayından önce Racing Point'e katılamayabilir
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 pilotu Sebastian Vettel, kontratının Ocak başında sona erecek olmasından ötürü Racing Point'e geç katılacak gibi görünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan takımdan ayrılacak ve yeni sezonda yerini Carlos Sainz alacak.

Vettel'in kontratının tam olarak ne zaman biteceği bilinmiyor ancak böyle kontratlar genellikle yılın sonu gününe kadar devam ediyor.

Alman pilotun Racing Point'le yıl sonunda test yapması zaten beklenmiyordu. Ancak kontratı 1 Ocak'ta biteceği için takımla çalışma yapabilmek için o tarihi beklemesi gerekecek.

Konu hakkında konuşan Racing Point patronu Otmar Szafnauer, "Ocak ayına kadar Ferrari ile kontratı var."

"Ve onlara bizim için takımdan daha erken ayrılmalarına izin verip vermeyeceklerini sormadık." dedi.

Szafnauer, Vettel'in yaklaşımını görmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

Sport Bild'e verdiği demeçte, "Yöntemlerini, işleyişini, tekniklerini ve diğer pek çok şeyi merak ediyoruz."

“Sanırım ekip olarak yüzde 90 seviyesindeyiz ve kalan yüzde 10 bizi tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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