Vettel, Nürburgring'e döneceği için mutlu

Nürburgring son kez 2013 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve bu yıl, koronavirüsle ilgili mevcut şartların ardından Formula 1 takvimine geri dönecek.

Yarış seyircisiz şekilde planlansa bile Vettel'in Ferrari ile son Almanya Grand Prix'si olacağı için son derece önemli olacak.

Vettel burada gerçekleştirilen son yarışı Red Bull ile kazanmayı başarmıştı ve genelde iyi performans sergilediği pistlerden bir tanesi.

Alman pilot, 11 Ekim'de Eifel Grand Prix adı altında gerçekleştirilecek yarış için heyecanlı olduğunu söyledi.

33 yaşındaki Vettel, “Nurburgring'in gelişi harika bir sürpriz!"

"Yarış tekrar Almanya'da yapılacak. Formula 1'de üç kez Nurburgring'de yarıştık. Red Bull ile birlikte orada iki zafer kazandık ve 2013'teki yarışı da ben kazandım."

"Ekim ayında Eifel'de havanın nasıl olacağını merak ediyorum. Kesinlikle takımlar ve sürücüler olarak zorlu testle karşı karşıya olacağız." dedi.