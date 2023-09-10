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Vettel, Nürburgring'de RB7 ile piste çıktı

Sebastian Vettel, bir etkinlik kapsamında Nürburgring'de 11 yıl önce şampiyonluğa ulaştığı RB7 ile uzun süre sonra ilk kez piste çıktı.

Altay Gök
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Red Bull RB7

Geçen sezon F1'den emekli olan ve o günden beri kamera karşısına pek geçmeyen Vettel, herhangi bir seride yarışmadığı için pistlerden de uzaktı.

Bu sessizlik Cumartesi günü itibariyle bozuldu, nitekim kendisi Red Bull'un düzenlediği bir etkinlik kapsamında Nürburgring'de piste çıktı. 

2011 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı RB7 ile Yeşil Cehennem'i arşınlayan Vettel'in sekiz yılın ardından ilk kez bir Red Bull aracıyla turladığını da belirtelim.

Özellikle sıralama turlarında dominant bir araç olmasıyla bilinen RB7, o yıl 19 yarışta 18 pole pozisyonu elde etmişti.

Vettel ise 11 galibiyetin yanı sıra 15 pole pozisyonuna ulaşarak sayısal olarak "bir sezonda en çok pole pozisyonu" rekorunu kırmıştı -oransal olarak rekor halen Nigel Mansell'a ait.

Etkinlikte Vettel'in yanı sıra AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ve sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine RB8 direksiyonuna geçen David Coulthard da yer aldı.

 

 
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Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor

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