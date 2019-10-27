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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Vettel: "Nefes alacak vaktim bile yoktu"

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Vettel: "Nefes alacak vaktim bile yoktu"
Ekleyen:
, Editör
27 Eki 2019 21:32

Sebastian Vettel, her ne kadar zafer istese de son derece yoğun geçen Meksika GP'de elde ettiği sonuçtan memnun.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel ikinci sıradan başladığı yarışta Charles Leclerc'in pitiyle liderliği aldı ve pitlerin ardından Lewis Hamilton'ın gerisine düştü.

Ferrari, Hamilton'ın lastiklerinin bitmesini umuyordu ancak bu yaşanmadı ve Vettel ikinci sırada finiş gördü.

Vettel yarış sonrası verdiği demeçte taktiklerin en iyisi olmadığını kabul etti.

Alman pilot, “Şaşırtıcı şekilde, sert lastikler çok iyi çalıştı."

"Yarış gerçekten çok yoğundu ve nefes almak için bile fırsat yoktu. Son bölümde Valtteri beni yakaladı ama sonrasında önümde olan Lewis'e odaklandım."

"İkinci kısmın büyük bir bölümünde ona yaklaşmaya başladığımız ana kadar sakin bir tempoda gitti, lastiklerini yeterince korumayı başardığına inanıyorum."

"Mutlu oldum, çünkü yarış iyi geçti, ancak taktiklerimiz hakkında konuşursak, stratejide biraz daha zeki olabilirdik."

"Meksika'da çok büyük fanlar var, bizi çok destekliyorlar. Bu açıdan en iyi yarışlardan biri." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Kemal Şengül

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