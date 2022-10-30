Vettel: "Neden yavaş kaldığımız bizim için bir gizem"

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Sebastian Vettel, Meksika GP sıralama turlarının ilk bölümünü 17. sırada tamamlarken, Kevin Magnussen'in grid cezası sayesinde bir sıra yükseldi.

Vettel pazar günkü yarışa Mick Schumacher'in yanında başlayacak ve son yarışlardaki güçlü ivmesini korumak isteyecek.

Yine de Aston Martin'in hızı çok iyi görünmüyor ve Vettel sıralamadan sonra Motorsport.com'a verdiği demeçte neden bu kadar yavaş olduklarını anlamadıklarını söylüyor.

Vettel, "Üçüncü antrenman seansından son bile performansımız ve beklentilerimiz düşüktü. Neden tempo kaybettiğimiz şu ana kadar bir gizem."

"Sabah da durum kötüydü. Sıralama turlarının biraz daha iyi olacağını ummuştum fakat öyle olmadı."

"Çok yavaştık. Yol tutuş ve denge eksikliğimiz var. Araç bazı virajlarda iyi davranmıyor. Bu da yardımcı olmuyor."

"Yavaş olmamız sürpriz olmadı çünkü bunu zaten -sürüş yaparken- hissediyoruz."

"Umarım yarışta işler daha iyi olur. Bu muhtemelen bu pistteki en kötü başlangıç pozisyonum, bu yüzden işler bundan kötüye gidemez."

"Buradaki podyumun tadı harikadır ancak bizim için çok uzak görünüyor. Yine de kim bilir? belki de ilk 15 araç ilk virajda çarpışır ve iki araçla podyuma çıkarız (gülüyor)."

"Şaka bir yana, umarım yarışta iyi şeyler yapabiliriz." dedi.