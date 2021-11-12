Vettel, neden eski Formula 1 pilotu Pedro Diniz'in Brezilya'daki çiftliğini ziyaret etti?

Diniz, en çok 1996 Arjantin Grand Prix'sinde, Ligier'in yakıt deposundaki bir emniyet valfinin açık kalması sonucu, aracının alev almasıyla biliniyor.

Araçta çıkan yangın ve Brezilyalı sürücünün kokpitten çıkış görüntüleri, dünyanın dört bir yanında haber olmuş ve hatta gazetelerin manşetine taşınmıştı.

2000 yılında, Sauber ile hayal kırıklığıyla dolu bir yılı geride bırakmasının ardından Formula 1'e veda eden Diniz, Brezilya'ya geri döndü ve kendi organik ürün ve süt çiftliğini kurdu.

Bu hafta Diniz'in çiftliğinin bir konuğu vardı: dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel. Alman pilotun ziyareti, Formula 1 ile ilgili değil, çiftlikle alakalıydı.

Son dönemde çevre sorunlarıyla ilgilenmeye başlayan Vettel, eğitim süreci kapsamında Diniz'in çiftliğine giderek, süreçler hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi.

Aston Martin sürücüsü, "Bence bu, tarım yapmanın oldukça heyecan verici bir hali. Çiftliğine bir göz atıp, onun yaşamını, başından geçenleri, fikirlerini, amaçlarını ve niyeti hakkında bilgi almaktan mutluluk duydum."

"Bunun çok iyi ve çok ileri görüşlü bir şey olmasının yanı sıra, dünyanın tam da ihtiyacı olan şey olduğunu düşünüyorum. Dünyaya veya insanlara yiyecek sağlamak, bunu sorumlu ve canlandırıcı şekilde yapmak, gerçekten onur verici bir şey. Bunun harika bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vettel, Diniz'in çiftliğini ziyaret etme kararını, çevre hakkında okuduğu bir kitapta, Diniz'in adını gördükten sonra verdiğini söyledi.

Vettel, "Çocukken Pedro'yu bir sürücü olarak zaten biliyordum ve Formula 1'de yarıştığını biliyordum."

"Fakat sonra emekli oldu ve ardından takip etmedim. Michael Schumacher'i ve Formula 1'deki diğer sürücüleri takip ediyordum. Böyle zamanlarda emekli olan sürücüleri düşünmüyorsunuz."

Pedro Diniz Fotoğraf: Sutton Images

"Yaklaşık bir yıl önce ilginç bir kitap okudum ve orada Pedro Diniz'den bahsediyordu. Fakat orada yarış geçmişinden değil, şu anda yaptıklarından, tarıma olan yaklaşım biçiminden bahsediyordu."

"Temel olarak, maddelerden ve kimyasallardan kaçınıp, doğal bir çiftçilik kurmak ve sadece toprağı tüketmek yerine bir şeyler vermek üzerineydi." dedi.

Vettel bu yıl tribünlerdeki çöplerin toplanmasına yardım etmiş, arı çiftliklerinin inşa sürecinde yer almış ve diğer pek çok çevresel sürece dahil olmuştu.

Çevresel çalışmalarıyla ilgili Vettel, "Kendimi bu konuda aşırı aktif bir insan olarak görmüyorum. Temelde bunun anlamı, hepimizin aktif olması gerektiği, aksi takdirde gelecek pek de parlak görünmüyor."

“Açıkçası bazı insanlar çevre ile diğerlerinden daha fazla ilgilenirken, bazı insanlar daha çok ilgileniyor. Fakat bana göre insanlığın varoluşundan bu yana karşılaşılan en büyük zorluk bu ve tam tabiriyle kimsenin kaçamayacağı bir şey."

“Bence hangi açıdan bakarsanız bakın, hepimizi ilgilendiren bir şey."

“Hepimiz farklıyız. Elbette hepimizin farklı fikirleri ve farklı ilgi alanları ya da sevdiğimiz farklı şeyler var. Fakat ben bunun harika bir yol olduğunu düşünüyorum ve bu konuya bağlı bir sürü insan olduğunu görmek, bana çok umut veriyor.

“Fakat kendim için belirlediğim bir plan yok. Bir şeyleri, kendimi tanıtmak için yapmıyorum. Eğer senin için önemli olan bazı şeyleri duyurabilecek sesin varsa, bunu yapabilmek bence harika bir şey. Fakat ön planda olması gereken şey, yaptığınız eylem olmalı." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images