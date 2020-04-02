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Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Mutluluk, sonraki F1 sözleşmemde paradan daha önemli”

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Vettel: “Mutluluk, sonraki F1 sözleşmemde paradan daha önemli”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Nis 2020 11:39

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, Ferrari ile gerçekleştirdiği yeni sözleşme görüşmelerinde ‘paranın en önemli şey olmadığını’ söyledi.

2019’da yıldızlaşan performanslar gösteren Charles Leclerc, Ferrari ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, Vettel’in sözleşmesi 2020’nin sonunda sona eriyor.

Takıma 2015’te katılan Alman sürücü, son haftalarda yeni sözleşme konusunda takımla görüşmeler yapıyor. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Barcelona’daki sezon öncesi testlerinde yaptığı açıklamada, Ferrari ve Vettel’in çok yakında anlaşmaya varacağından emin olduğunu belirtmişti.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Vettel, bu görüşmelerde paranın en önemli faktör olmadığını söyledi.

Vettel, “Bu, sizin için en önemli şeyin ne olduğuna bağlı. Eğer sizi motive eden şey paraysa, bu sizi çok ileriye taşıyabilir ve sizi çok başarılı yapabilir.”

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Vettel, bu görüşmelerde paranın en önemli faktör olmadığını söyledi.

Vettel, “Bu, sizin için en önemli şeyin ne olduğuna bağlı. Eğer sizi motive eden şey paraysa, bu sizi çok ileriye taşıyabilir ve sizi çok başarılı yapabilir.”

“Para için çalışıp gelişen birçok sporcu, iş adamı var. Bence asıl soru, insanların yeterli hissiyata sahip olup olmaması. Bu, sadece Formula 1 için geçerli değil.”

Yaz aylarında 33 yaşına girecek olan Vettel, Formula 1 sonrasındaki geleceğini de düşünmeye başladığını belirtti.

Dört kez dünya şampiyonu, 2007’de başlayan F1 kariyerini tamamladıktan sonra, diğer şampiyonalarda yarışmayı reddetmiyor.

“Eğer gerçekçi olursam, on yıl sonra burada olmayacağım. Bu yüzden doğal olarak başka şeyler hakkında düşünmeye başlıyorsunuz.”

“F1’de yarışmayı bıraktıktan sonra birçok şey deneme konusunda farklı şeyler deneyebileceğim bir pozisyondayım. Belki başka bir yerde yarışırım, belki motor sporlarında farklı bir şey yaparım veya belki de tamamen farklı bir şey yaparım. Bazı fikirlerim var, ancak henüz karar vermedim. Oldukça rahatım.”

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Editör Filip Cleeren

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