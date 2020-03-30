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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mühendisliğe hep ilgi duydum"

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Vettel: "Mühendisliğe hep ilgi duydum"
Ekleyen:
, Editör
30 Mar 2020 06:14

Sebastian Vettel, F1'den ayrıldıktan sonra mühendislik konusunda bir şeyler yapabileceğini söyledi.

Sebastian Vettel, çıktığı 240 yarışla gridin en tecrübeli pilotlarından birisi ve şimdiye kadar 120 podyum, 53 galibiyet, 57 pole pozisyonu ve 38 en hızlı tur kaydetmeyi başardı.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle etkinlikler iptal edildi ve herkes evlerinde kalmaya çalışıyor.

Sebastian Vettel de taraftarlardan gelen bazı soruları yanıtladı.

Vettel sözlerine, Coronavirüs'le ilgili yapılacak şeyler hakkında tavsiyeler vererek başladı.

Alman pilot, "Tavsiyeler verebileceğimi sanmıyorum. Fakat durumu ciddiye alın, kendinize ve diğer insanlara iyi bakın. Özellikle de büyüklere."

"Mesafeyi koruyun, ellerinizi yıkayın. Muhtemelen çok fazla tavsiye olabilir, ama bence en önemli şey diğer insanlara saygı göstermek ve bu da diğerleriyle güvenli bir mesafede durmak anlamına geliyor. Durumu hafife alma, ciddiye al ve sorumlu ol." dedi.

Vettel'in klasik bir motosikleti bulunuyor ve bunu restore edeceğini söylüyordu.

Vettel, "Henüz ilgilenmedim. Umarım ve sanırım bakacağım, çünkü daha fazla boş zamanımız olacak gibi görünüyor. Somun ve cıvatalara odaklanmak ve motosikletin restorasyonu üzerinde çalışmak çıldırmamak için iyi bir yol olabilir!" dedi.

Vettel, mühendislikle ilgili ilginç açıklamalarda da bulundu.

“Profesyonel olmadan ve pilot olarak kariyerime başlamadan önce, lisenin sonunda üniversiteye gitmeyi ve Makine Mühendisliği okumayı amaçlamıştım. Bu, muhtemelen yapmak istediğim bir şey."

"Tabii ki, bu süreçte diğer pek çok ilgi alanım oldu. Ancak her zaman işlerin nasıl çalıştığını anlama konusunda beni büyüleyen şeyler var ve elbette aracımızda olan her şeyi, bir bütün olarak nasıl çalıştığını anlamayı seviyorum. Evet, bir gün yapması ilginç bir şey olabilir. "

Son olarak Vettel, karavanıyla ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Karavanımı sadece bazı yarışlar için, özellikle Avrupa'daki yarışlar için kullanıyorum, çünkü diğer yarışlara götürmek oldukça karmaşık olur."

"Bir karavanım olsa bile, orada çok fazla zaman geçiremiyorum, çünkü akşamları oldukça geç geri dönüp sabahın erken saatlerinde piste dönmem gerekiyor."

"Ama hoşuma gitti, bu benim kendi alanım ve sabahları kahvaltı hazırlamak güzel. Yani evet, beğendim. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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