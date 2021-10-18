Vettel: “Muhabir olmak, en kolay emeklilik yolu olurdu”

Vettel’in 2020 sezonunda yaşadığı sıkıntıların ardından birçok kesim, dört kez dünya şampiyonunun emekli olabileceğini konuşmaya başlamıştı.

Ancak Alman sürücü, Aston Martin’le anlaştı ve tecrübesini, takımın yükselişine aktarmayı umuyor.

Artık çevresel ve politik konularda her zamankinden daha aktif olan Vettel, sporu bıraktığında muhabir olabileceğini belirtti.

Bu konuda Motorsport-Total’e konuşan Vettel, “Birçok ilgi alanım var. Genel olarak tutkulu insanlara kendimi kaptırırım. Çok sevdiğim şeyler olmasa bile, kolayca yeni bir tutku geliştirebilirim.”

“Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmek gerekiyor. Başka bir şey bulmanın büyük bir zorluk olduğunu anlayabiliyorum.”

“En kolay çıkış yolu, bir Sky muhabiri olmak. Orada aynı yerde kaç yıl kalınabilir? Bunun mutlaka olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama kim bilir.” dedi.

Vettel, hayatının bir sonraki aşamasından önce, ilgi alanlarını keşfetmenin önemli olduğunu ve F1 sonrası geleceğinin mutlaka motor sporlarında olmak zorunda olmadığını düşünüyor.

“Bunun sportif tarafını seviyorum ve spora sırtınızı dönmek istemiyorsunuz. Neler olacağını asla bilemezsiniz.”

“Ancak sonrasında neler olabileceğini düşünmek önemli. Zaten farklı şeyler keşfediyorsunuz.”

“Ayrıca bir ailem de var. Bu yüzden emekli olursam başka şeylerle ilgilenmek oldukça kolay.”

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images