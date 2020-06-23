Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mugello, F1 yarışını hak ediyor!"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Mugello, F1 yarışını hak ediyor!"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Haz 2020 18:52

Sebastian Vettel, 2012'den sonra ilk kez Mugello'da piste çıkmasının ardından pistin Formula 1'e ev sahipliği yapmayı hak ettiğini söyledi.

Gelecek ay 2020 F1 sezonu Avusturya'da başlayacak ve Ferrari, 2018 SF71H aracıyla Salı günü Mugello'da özel bir test yaptı.

Vettel sabah seansında piste çıkarken, öğleden sonra direksiyona Charles Leclerc geçti. Ferrari bu sayede COVID-19 protokollerini de test etti.

Bu, Şubat ayındaki kış testlerinden bu yana Vettel'in Formula 1 aracıyla ilk sürüşüydü.

Dört kez dünya şampiyonu son olarak 2012'de, sezon içi testinde Mugello'da sürüş yapmıştı ve pistin Formula 1'e ev sahipliği yapmayı hak ettiğini söyledi.

"Normal kış döneminden bile daha uzun süren aranın ardından kokpite döndüğüm için mutluyum. Sonunda takımdaki tüm çocukları gördüğüm için de çok mutlu oldum."

"Bir kez daha araçtan bu hisleri almak ve böyle muhteşem bir pistte sürüş yapmak harikaydı. Bence Mugello, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmayı hak ediyor."

“Sekiz yıldır burada sürüş yapmadım, bu yüzden piste alışmam birkaç turumu aldı ve sonrasında gerçekten keyif aldım.”

Sebastian Vettel, Ferrari, con il suo ingegnere di pista Adami

Sebastian Vettel, Ferrari, con il suo ingegnere di pista Adami

Photo by: Ferrari

Sonraki haber
Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı

Önceki haber

Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

2s
2
Formula 1

Sainz'ın Ferrari'ye geçişi, genç sürücüleri için ne manaya geliyor?

3
Formula 1

Vettel: "Mugello, F1 yarışını hak ediyor!"

44dk
4
World Rallycross

Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak

5
Formula 1

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

3s

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Vettel: "Mugello, F1 yarışını hak ediyor!"
F1

Vettel: "Mugello, F1 yarışını hak ediyor!"

Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı
F1

Binotto, Mugello'daki testte takımını yalnız bırakmadı

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin
F1

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak
F1

F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?
F1

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.