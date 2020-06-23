Vettel: "Mugello, F1 yarışını hak ediyor!"

Gelecek ay 2020 F1 sezonu Avusturya'da başlayacak ve Ferrari, 2018 SF71H aracıyla Salı günü Mugello'da özel bir test yaptı.

Vettel sabah seansında piste çıkarken, öğleden sonra direksiyona Charles Leclerc geçti. Ferrari bu sayede COVID-19 protokollerini de test etti.

Bu, Şubat ayındaki kış testlerinden bu yana Vettel'in Formula 1 aracıyla ilk sürüşüydü.

Dört kez dünya şampiyonu son olarak 2012'de, sezon içi testinde Mugello'da sürüş yapmıştı ve pistin Formula 1'e ev sahipliği yapmayı hak ettiğini söyledi.

"Normal kış döneminden bile daha uzun süren aranın ardından kokpite döndüğüm için mutluyum. Sonunda takımdaki tüm çocukları gördüğüm için de çok mutlu oldum."

"Bir kez daha araçtan bu hisleri almak ve böyle muhteşem bir pistte sürüş yapmak harikaydı. Bence Mugello, Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmayı hak ediyor."

“Sekiz yıldır burada sürüş yapmadım, bu yüzden piste alışmam birkaç turumu aldı ve sonrasında gerçekten keyif aldım.”