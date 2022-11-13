Vettel: "Mücadele ederken zaman kaybetmemek için daha iyi çalışmalıyız"

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Yarışa 13 ve 15. sıradan başlayan Aston Martin pilotları, yarış içerisinde mücadele içerisine girdiler. Bu mücadelede geride olan taraf Vettel'di. Vettel takım arkadaşına iç çizgiden atak yapmak için yanına gelmek istediğinde, Stroll agresif bir şekilde ona kapandı ve takım arkadaşını pist dışına kadar itti.

Bu olay hakemler tarafından inceleme altına alındı ve Sprint bitmeden Stroll'e 10 sn zaman cezası verildi.

Vettel, takım arkadaşını geçmesinin ardından yükselişini sürdürdü ve 9. sırada yarışı tamamladı. Stroll ise aldığı cezanın ardından 12.likten 17. sıraya geriledi.

Vettel, "Temas yaşadığımızı düşünmüyorum ancak yakındı. Çok az bir mesafe kalmıştı. İçeriye daldım, fark kapandı ve çok yakındı. Pist dışına çıktım, orada toparlamak zordu. Taban yere oturdu ancak şanslıydım ki geri dönebildim. Sonrasında birlikte çalıştık ve sahip olduğum performansı kullanabildim." dedi.

Bu tür durumlar için Lance'e ne tür bir tavsiyede bulunabileceğinin sorulması üzerine Vettel, "Bu tür mücadelelerde ince bir çizgi var. Herkes kendi pozisyonu için mücadele ediyor. Açıkçası savunma yapmak önemli ancak diğer taraftan durumu iyi tartmak, kazandığından çok kayıp mı ettiğine bakmak lazım. Dahası, biz birlikte çalışmaya çalışıyoruz."

"Bugünün sonunda daha iyi iş çıkarabilirdik, her ikimiz de takım için daha iyi bir pozisyon alabilirdik. Orada zaman kaybetmeseydik, yarışı daha yukarıda tamamlayabilirdik."

"Yarın puan mücadelesi vermek için gerçekçi bir şansımız olacak ancak gerilerden gelecek Alpine'lerin olduğunu unutmamamız lazım çünkü onlar normalde çok hızlılar ancak biz, yarış performansı açısından, özellikle de lastiklerin yönetiminde iyi göründük. Umarım yarışta bu gücü kullanabiliriz." dedi.

Stroll, Vettel ile yaşadığı olay sorulduğunda, henüz görüntüleri izlemediğini ancak Vettel'e yeteri kadar yer bırakmamış olabileceğini söyledi.

Stroll, "Neler olduğuna yeniden bakmam lazım. Henüz videoları izlemedim ancak muhtemelen yeteri kadar boşluk bırakmamış olabilirim." diyerek detaya girmekten kaçındı.