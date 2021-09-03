Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

Vettel cuma günkü ilk antrenman seansından yalnızca 15 dakika sonra, motor sorunu yaşadı ve aracını pit yolu sonuna çekti.

Alman pilot, sorunun bir yangını tetiklemesinden korktu ve bu yüzden hemen yangın söndürücü almak için görevlilerin yanına gitti.

Fakat araç iyi görünse de, bir sorun nedeniyle ERS sisteminin aktif olduğu endişesi vardı ve bu da aracın pist üstünden kaldırılmasını zorlaştırdı.

Takım personeli ve özel koruma giymiş pist görevlilerinin yardımıyla araç, 37 dakika süren çalışmanın ardından pistten kaldırıldı ve seans yeniden başladı.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, sorunun nedeninin basit bir motor arızası olduğunu dile getirdi ve Vettel'in öğleden sonraki antrenman seansına katılabilmesi için güç ünitesini değiştireceklerini belirtti.

Szafnauer, "Henüz ana nedenini bilmiyoruz ancak bir motor arızası oluştu. Yangın olması ihtimaline karşı, ondan bir görevli bölgesinin yanında durmasını istedik. Bir motor arızamız olduğunda bunu hep yaparız."

“Tam olarak bunu yaptı fakat daha sonra bir yangın olasılığı olabileceğini öngördü, bu yüzden yangın söndürücüyü görevlilerden aldı."

"Dediğim gibi bunun asıl nedeni henüz bilmiyoruz. Bence ilk öncelik motoru değiştirmek olacak, böylece ikinci seansa katılabiliriz." dedi.

Sürücüler normalde Cuma antrenmanlarında eski motorları kullanıyorlar ve böylece motor konusunda tasarruf yapıyorlar. Cumartesi ve pazar günü daha fazla güce ihtiyaç duyulduğu için, bu iki günde daha yeni motorlar tercih ediliyor.

Aston Martin, Vettel'i güç ünitesi havuzundaki diğer iki güç ünitesinden birine geçirecek.

Vettel, bu yılki üçüncü ve son güç ünitesine zaten geçmişti. Bu nedenle çıkarılan güç ünitesi kullanılamazsa, yıl sonundan önce ceza almak durumunda kalabilir.