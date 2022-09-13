Vettel: “Monza’da performans açısından iyi değildik”

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Monza’da zor bir hafta sonu geçiren Aston Martin, sıralama turlarında 17. ve 18. sıraya yerleşmişti. Ancak grid cezası alan pilotlar sayesinde Vettel 11. sıradan, takım arkadaşı Lance Stroll ise 12. sıradan start aldı.

İtalya Grand Prix’sinin 12. turunda arıza sebebiyle yarışa veda eden Vettel, “Batarya ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Güç kaybettik ve aracı durdurmak zorunda kaldık.” dedi.

Bu sezonun sonunda emekli olacağını duyuran Vettel, ilk galibiyetini aldığı Monza’da son kez yarışmanın kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını dile getirmişti.

Monza’da hafta sonunun nasıl geçtiği sorularına Vettel, “Atmosfer harikaydı ancak performans açısından iyi bir hafta sonu değildi.”

“Açıkçası, bu yıl genel olarak istediğimiz türden bir performansa sahip değildik ancak bu pist inanılmaz zorlayıcıydı. Tüm araçlardan daha yavaş bir konumdaydık. Yani, oldukça zor geçti.”

“Bu hafta sonu bizim için olumlu değildi ancak taraftarlar harikaydı. Bu piste gelmek kesinlikle harika fakat açıkçası sürüş açısından ilgi çekici değildi.” dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

autosport.com'un AMR 22 için yapılacak geliştirmeler ile ilgili sorusuna Vettel, “Singapur için küçük bir geliştirme gelebilir, umarım bir adım daha atabiliriz. Spa oldukça iyi olsa da, düşük yere basma kuvveti bizim için işe yaramadı.” dedi.

“Singapur'u dört gözle bekliyorum, o pisti seviyorum. Bakalım bu araçlarla yarışmak nasıl olacak? Aynı zamanda Japonya'ya da geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Ama yine de sonuca bağlı olacak. Bu konuda çok sonuç ve performans odaklıyım. Bugün keyifli bir yarış değildi.”

Önümüzdeki sezonlarda Formula 1 takvimine yeni pistlerin girmesiyle bazı tarihi pistlerin takvimden çıkarılacağı konuşuluyor.

Autosport.com'un Monza'nın Formula 1 takvimindeki yeri konusundaki sorusuna ise Vettel, “Umarım Monza'yı takvimde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ve umarım uçak gösterisi yapmayı da bırakırlar. Başkanın uçak gösterileri için ısrar ettiğini duydum. Başkan neredeyse 100 yaşında, belki de bu yüzden bu tür ego yükseltecek şeyleri bırakması zor oluyordur.”

“Evet, bence takvimde kalmalı. Harika bir pist ve harika bir atmosferi var. Fakat dediğim gibi, uçak gösterilerinin bitmesi gerekiyor. Bize uçak gösterilerinin biteceği sözü verilmişti. Görünüşe göre başkanın fikrini değiştirmesi gerekiyor.”

“F1, pistte iklim krizi eylemi için baskı yapan kurullara ve dünyayı daha iyi bir hale getirme konusundaki belirli hedeflere rağmen gerekeni yapamıyor. Sanırım tesir altında kalmaktan uzaklaşmaları gerekiyor.”

“Eğer bir hedefiniz varsa tüm ülkeler gibi davranmayıp başarısız olma olasılığınızı da göz önünde bulundurmalısınız ve sözlerinize sadık kalmalısınız. Sanırım bunu zaman gösterecek” dedi.