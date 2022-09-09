Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”

Haberi dinle

4 kez dünya şampiyonu, henüz Toro Rosso’da çaylak bir pilotken ilk galibiyetini Monza’da kazanmıştı. Yaz arasında bu sezonun sonunda emekli olacağını duyuran Vettel, bu hafta sonu ilk galibiyetini aldığı pistte son kez yarışacak.

İtalyan Grand Prix’sine özel bir kask tasarımıyla gelen Vettel, Monza hakkında şöyle konuştu: “Bu pist ve bu yer benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Bu yüzden buraya geri dönmek her zaman çok güzel. İtalya’dan bana oldukça fazla destek geliyor ve bu [kask tasarımı] da onlara teşekkür etmemin bir yolu.”

Fakat Vettel, hafta sonuna güzel bir başlangıç yapmadı. Alman pilot ilk antrenman seansında yerini Nyck de Vries’e bıraktığı için sadece ikinci antrenmana katılma şansı yakaladı ve seansı 1:23.731’lik derecesiyle 17. sırada tamamladı.

Cuma günü ardından konuşan Vettel, “Bence bizim için zorlayıcı bir hafta sonu olacak. Aracı sürmek oldukça zor. Fakat göreceğiz, bence hala gelişme gösterebiliriz.”

“Bildiğiniz üzere ben sadece öğleden sonra [antrenman seansında] vardım. Bu yüzden, akşam düşüncelerimizi toparlayacağız ve umarım hafta sonunun geri kalanı için bir çare bulacağız.”

"Yol tutuşu çok düşük ama bu Monza için normal. Doğru orta yolu bulmalıyız. Sanırım tek turdaki performansımızı artırabiliriz, attığım turlar pek iyi değildi.”

“Sürüş açısından, sanırım aracın nerede olması gerektiğini biraz daha fazla tur attıktan sonra anladım. Araç ayarları bakımından ise bir şeyler yapabiliriz. Evet, umarım daha iyi bir noktada oluruz." ifadelerini kullandı.

Nerede zaman kaybettikleri sorulduğunda ise Vettel hemen hemen her yerde bunun yaşandığını söyledi ve aracı özellikle bu pistte sürmenin zor olduğunu belirtti.

Vettel, "Sanırım her yerde kaybediyoruz. Bu durumda olmak kötü ama bence aracın virajlardaki dengesi ve araç ayarları konusunda oldukça gelişebiliriz.”

“Aracı sürmek çok zordu, çok sertti. Diğer insanlardan da aynı durumu duydum. Bu araçlar genel olarak daha sert bir sürüş gerektiriyor.”

“Gittiğimiz her yerde bu değişiklik gösteriyor ama burada oldukça önemli bir noktaydı. Sadece kerbler değil, bugün yeni asfaltlanan kısımlar da daha önce hiç olmadığı kadar kötüydü. Tam tersinin olmasını bekliyorduk. Gerisi sanırım araca bağlı ama sanırım herkes için de benzer bir durum var. Daha az yere basma gücüyle bunu daha çok hissediyorsunuz." dedi.

Vettel, yarınki sıralama turları için hedeflerinin ilk bölümü geçmek olduğunu da ekledi. Aston Martin pilotu, “Umarım birinci bölümü geçeriz. Bu zor olacak çünkü herkes birbirine çok yakın ve biz bugün güçlü değildik. Bu nedenle kesinlikle önümüzdeki insanlardan daha çok [performans] bulmamız gerekecek.” yorumlarını yaptı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images